Conselho de Ética da Câmara abre processos contra Eduardo Bolsonaro, Zambelli e Nikolas

Brasília (DF) – O Conselho de Ética da Câmara abriu processos disciplinares nesta terça-feira (30), contra sete deputados acusados de quebra de decoro, entre eles Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Carla Zambelli (PL-SP) e Nikolas Ferreira (PL-MG). Desde o começo do ano, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), tem feito apelos para que os parlamentares não percam a compostura no plenário.

Nikolas é acusado de transfobia pelo episódio em que vestiu uma peruca amarela no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, e se apresentou na tribuna da Casa como “deputada Nicole”. Em tom irônico, o parlamentar disse que se sentia uma mulher e, por isso, teria local de fala na data. Nikolas foi o deputado mais votado do País na última eleição, com quase 1,5 milhão de votos. Na representação, PSOL, PSB, PCdoB, PDT e PT pedem que ele seja punido com a cassação do mandato.

Após a fala no plenário, o deputado recebeu uma reprimenda pública de Lira. “O Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje”, escreveu o presidente da Câmara, no Twitter.

“A todas e todos que se sentiram ofendidas e ofendidos minha solidariedade”, emendou.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, por sua vez, defendeu o correligionário.

“A liberdade de expressão e suas prerrogativas parlamentares serão defendidas pelo nosso partido sempre que ele estiver exercendo seu mandato, manifestando sua opinião. Conte conosco, Nikolas! O PL estará sempre contigo”, escreveu Costa Neto, em 10 de março, em sua primeira publicação no Twitter.

Zambelli, por sua vez, é acusada de ter extrapolado as prerrogativas parlamentares ao xingar o deputado Duarte Júnior (PSB-MA) durante uma audiência da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado que contou com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino, em 11 de abril.

Um dos filhos de Jair Bolsonaro, Eduardo deve responder por suposta quebra de decoro ao xingar o deputado Marcon (PT-RS), que havia questionado a veracidade da facada sofrida pelo ex-presidente na campanha eleitoral de 2018. O deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA), por sua vez, é acusado pelo PL de ter assediado a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) ao chegar por trás da parlamentar e falar ao pé do ouvido dela durante uma audiência na Câmara.

O deputado José Medeiros (PL-MT) é acusado de intimidar a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR). A representação contra a deputada Juliana Cardoso (PT-SP) foi feita por suposta quebra de decoro parlamentar durante sessão da Câmara que aprovou a urgência para o projeto do marco temporal para demarcação de terras indígenas. A deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ), por sua vez, é acusada de ter atacado e ofendido o deputado Ricardo Salles (PL-SP) durante uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

*Com informações do Istoé

