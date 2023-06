“Teatro Amazonas na Roça” terá muita dança e história em sarau junino

Manaus (AM) – Com uma programação diversa no mês de junho, o Teatro Amazonas apresenta, em clima de ‘arraiá’, o sarau “Teatro Amazonas na Roça”. A apresentação acontece neste sábado (03/06), no hall da mais bela casa de espetáculos da cidade. Com duas apresentações, às 14h e às 16h, o sarau tem duração de 25 minutos.

Em mais um ano, o espetáculo é roteirizado e dirigido por Frank Brandão Júnior, mestrando em Letras e Artes pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e pesquisador do folclore, cultura popular e danças folclóricas. Segundo Frank, o intuito é fazer a abertura oficial das festividades juninas.

“O público pode esperar um espetáculo lindo e as quadrilhas estão extremamente preparadas para viver e celebrar a tradição que é perpetuada não só por elas. No caso, serão representadas no Teatro Amazonas, mas também dando importância à valorização da cultura popular no geral”, destaca o pesquisador.

A intervenção conta com o apoio da Liga das Quadrilhas Juninas do Amazonas (LIQUAJUAM) e com a participação de quatro quadrilhas juninas da capital: Barú Junina, Explosão Junina na Roça, Junina Fogueira Ardente e Juventude na Roça que darão vida ao enredo proposto para o espetáculo que marca o início das celebrações típicas desta época do ano.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a programação é uma ótima oportunidade para o público ter acesso ao Teatro Amazonas e, ainda, conhecer um pouco mais sobre a cultura popular, por meio das festas juninas, aproveitando o melhor que este período tem a oferecer.

“A riqueza cultural que o período junino traz, com suas danças folclóricas e festividades, é, certamente, um dos traços fortes de nossa identidade. O Teatro Amazonas se aproxima, portanto, da cultura popular amazonense ao abrigar esse tipo de manifestação”, afirma o secretário.

*Com informações da assessoria

