David Almeida abre a segunda edição da “Mostra Sustentável Manaus Verde”

Manaus (AM) – No Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta segunda-feira (5), o prefeito de Manaus, David Almeida, realiza a abertura da segunda edição da “Mostra Sustentável Manaus Verde”, evento que faz parte do “Junho Verde”, que é um conjunto de ações ambientais que a Prefeitura de Manaus está realizando desde o dia 1º de junho por toda a cidade.

A solenidade ocorre a partir das 17h, no Centro de Convenções do Amazonas (CCA) Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, 5.001 – Flores, Zona Centro-Oeste de Manaus.

A 2ª “Mostra Sustentável Manaus Verde” tem objetivo de divulgar ações voltadas para a sustentabilidade ambiental na capital amazonense, reunindo órgãos públicos, empresas, instituições de ensino e organizações da sociedade civil em um espaço de integração, promovendo o intercâmbio de boas práticas ambientais, iniciativas e soluções sustentáveis, por meio da exposição de produtos e serviços, além da oferta de palestras.

O evento inicia nesta segunda-feira e prossegue até a próxima quarta-feira (7). Nos dias 6 e 7, a Mostra funcionará de 10h às 20h. As inscrições podem ser realizadas no site: https://www.sympla.com.br/evento/2-mostra-sustentavel-manaus-verde/2001345

*Com informações da assessoria

Leia mais:

David Almeida anuncia revitalização do Parque dos Bilhares, em Manaus

David Almeida entrega kits para famílias afetadas por fortes chuvas

Prefeitura de Manaus firma reajuste acima da inflação aos professores da rede municipal