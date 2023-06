David Almeida entrega kits para famílias afetadas por fortes chuvas

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta quinta-feira, 1°/6, a entrega de mais 250 kits de assistência humanitária para moradores da comunidade Pingo d’Água, afetados pelas fortes chuvas que ocorreram em março deste ano. A ação aconteceu na escola municipal Helena Augusta Walcott, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital amazonense.

Essa é a terceira entrega, em menos de 20 dias, de kits assistenciais feita pela Prefeitura de Manaus às famílias atingidas pelas chuvas intensas na cidade. Segundo o prefeito, desde as primeiras ocorrências registradas neste ano, com grandes proporções e danos, o poder público municipal mobilizou equipes para prestar assistência às vítimas, e afirmou também que essas ações serão contínuas

“Nós estamos trabalhando pela melhor qualidade de vida da nossa população, pelas pessoas que foram afetadas, e nós faremos outras etapas desses eventos, de entrega, de ajuda e de respostas ao acontecido. Nós também estamos trabalhando as questões das moradias, para que nós possamos tirar essas pessoas das áreas de risco e dar dignidade para essas pessoas. O governo federal e a prefeitura estão imbuídos nesse sentido e muitas tratativas já foram feitas, e eu estou buscando a todo custo trazer recursos para Manaus, para construir também as moradias”, afirmou Almeida.

Os kits humanitários, compostos por colchão, travesseiro, lençol, rede, cestas básicas, itens de limpeza e de higiene pessoal, foram adquiridos com recursos destinados pelo governo federal, por intermédio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec).

Além do valor de R$ 979.254,00, enviado pelo governo federal, foram empregados recursos do município para reduzir os impactos causados pelas chuvas em março. O dinheiro está sendo usado para serviços de infraestrutura, construção de moradias e trabalhos preventivos.

“O prefeito David está empenhado nessa solução das áreas de risco, não há um único dia que a gente não pense em soluções definitivas, em soluções a longo prazo que possam efetivamente resolver o problema de moradia, problema de emprego e renda da população que foi afetada”, completou o titular da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Sérgio Fontes.

No dia 12 de maio, 120 famílias, residentes na comunidade Vila Amazonas, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, foram contempladas com os kits. A segunda entrega aconteceu no dia 17 de maio. Desta vez, moradores da comunidade Monte Cristo e Fazendinha foram beneficiados.

Cristiano da Silva, 37, morador do bairro Jorge Teixeira, também foi um dos contemplados, e assegura que o sentimento é de gratidão. “Eu só tenho a agradecer por essa ajuda da prefeitura, por esse apoio, desde o início essa ajuda foi muito importante para nossa família”, disse.

*Com informações da assessoria

