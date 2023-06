Homem e preso em presidente figueiredo por maus-tratos contra o filho de três anos

Manaus(AM)- A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus), autuou em flagrante, nesta quarta-feira (7), por volta das 10h, um homem de 36 anos, que agrediu fisicamente o próprio filho, de três anos. O crime ocorreu na terça-feira (6), na comunidade Rumo Certo, Ilha do Quatá, naquele município.

Segundo o delegado Valdinei Silva, titular da 37ª DIP, o homem foi preso pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM) após ter lesionado o seu filho. A criança foi levada a uma unidade de saúde daquele município, com várias lesões pelo corpo e com as mãos queimadas.

“Em decorrência da gravidade dos hematomas a criança não apresentou melhoras em seu quadro clínico, por isso, foi encaminhada a uma unidade hospitalar de Manaus”, relatou o delegado.

Procedimentos

O suspeito foi autuado em flagrante por maus-tratos, e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da PC-AM

