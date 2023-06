Ministra da Saúde faz apelo para retomar altas coberturas vacinais

Nísia Trindade ressaltou o risco do retorno de doenças erradicadas no país devido à queda nas coberturas vacinais

Brasília (DF) – No Dia da Imunização, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez um apelo para que o país retome as altas coberturas vacinais. A titular da pasta ainda ressaltou o risco da reinserção de doenças erradicadas.

“A baixa cobertura nos expõe ao risco da volta de doenças que já foram eliminadas. Não podemos perder o que conquistamos em décadas de campanhas de vacinação, que salvaram e ainda salvam milhares de vidas” , ressaltou Nísia.

O Movimento Nacional pela Vacinação, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é um dos focos da nova gestão. A iniciativa disponibilizou, por exemplo, a vacina bivalente contra Covid-19 para todo o público acima de 18 anos no país.

O ministério também tem focado em combater as notícias falsas contra os imunizantes que prejudicam a adesão da sociedade. A pasta antecipou a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes no Acre e Amazonas devido ao risco de reinserção da poliomielite pela fronteira com o Peru, que voltou a registrar casos da doença.

As novas ações servem como termômetro para a campanha nacional, que será feita no segundo semestre. As equipes de vacinação dos dois estados foram treinadas para implementar o chamado microplanejamento.

“As ações de microplanejamento consistem em diversas atividades com foco na realidade local. Essas iniciativas contribuem para que as metas de vacinação sejam atingidas. Além do ‘Dia D’ de vacinação, estão previstas ações em cidades de fronteiras, ações extramuros, tanto em áreas urbanas como em locais de difícil acesso, entre outros” ,esclarece o ministério, em nota.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Programa RespirAR leva serviços de fisioterapia e atividade física ao município de Barreirinha

Família também precisa passar por tratamento no combate à obesidade infantil

Especialista explica como a ozonioterapia age no combate de doenças respiratórias