Prefeitura realiza segunda edição do programa Conecta+

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus realizou, nesta terça-feira (13), a segunda edição do “Conecta+”, programa oficial de integração para os servidores do município. O evento aconteceu no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, no bairro Flores, zona Centro-Sul, para os servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Na ocasião, o prefeito acentuou a importância da realização do evento “Conecta + Semulsp 2023”, e destacou que o programa será levado para outras secretarias municipais.

“É a primeira participação dos servidores da Semulsp em um treinamento como esse. Nós estamos fazendo isso com as secretarias da prefeitura, planejamento, treinamento, aprimoramento, valorização, tudo isso faz parte do plano da prefeitura de melhorar os serviços públicos oferecidos à população. Esse Conecta+ vem trazer novos conhecimentos, novas técnicas e, acima de tudo, fazer com o que servidor seja mais valorizado e reconhecido pela população”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

A programação conta com um dia inteiro de palestras, interações e atividades laborais, para fomentar a comunicação institucional e aprimorar as relações interpessoais entre os servidores. No total, 1.200 servidores da pasta participam do evento.

“A prefeitura trabalha muito todos os dias, mas ainda tem espaço para a gente avançar, e isso só é possível com motivação. Essa é a primeira vez que a Semulsp desfruta de um dia assim, e eu tenho certeza de que vai ser um dia muito importante para cada um deles, agradeço a todos os parceiros que estão nos proporcionando esse momento”, pontuou o secretário da Semulsp, Sabá Reis.

Conforme a portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM), o evento está previsto para ocorrer quatro vezes ao ano. A última edição será estendida e terá formato de convenção.

Conecta+

A primeira edição do Conecta+ ocorreu em março, quando servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) passaram por um dia de treinamento e capacitação. Agora, o evento se estende aos trabalhadores da Semulsp, seguindo os mesmos moldes da programação.

“Começou na secretaria de Obras, mas deve se estender por toda a prefeitura. As pastas precisam realizar esse momento de integração, que, inclusive, está oficializado em publicação no Diário Oficial do Município. É uma revolução para a gestão pública e só podia ocorrer no mandato do prefeito David Almeida”, afirmou o secretário da Seminf, Renato Junior.

“É evidente a transformação pela qual passa a cidade e os servidores da Semulsp são os principais responsáveis pelo embelezamento de Manaus. Para além de uma capacitação, esse momento, proporcionado pelo Conecta+, é de valorização do servidor que está na ponta, todos os dias, trabalhando pelo povo”, complementou Renato Junior.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura entrega 36ª unidade de saúde revitalizada na zona Norte

Prefeitura desenvolve projeto de educação patrimonial para funcionar no ‘Nosso Centro’

Deputada Alessandra Campelo propõe Passe Livre Gestante à Prefeitura de Manaus