Trio Panavueiro comanda três dias de festa ao som de toadas em Parintins

Parintins (AM) – Nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho, as ruas de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) vão receber o Trio Panavueiro com a presença de artistas e bandas, que carregam no repertório toadas de boi bumbá, preparando os visitantes para os espetáculos que vão ocorrer no Bumbódromo.

Com a missão de levar animação e contagiar os visitantes e moradores com o clima que envolve a Ilha Tupinambarana, o trio elétrico, que foi sucesso no ano passado, retorna com a proposta de ser mais uma atração alternativa gratuita durante o período do festival folclórico.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Panavueiro tem como ponto de partida o Centro de Parintins e segue por demais ruas, convidando a todos para celebrar a festa popular que se faz presente com artistas locais.

“O Trio Panavueiro estará percorrendo a cidade nos três dias de festival, contemplando um público que geralmente não frequenta as áreas mais centrais do município. Os artistas da ilha se revezam no trio, lembrando as toadas de sucesso e as mais recentes, além de outros ritmos. É uma programação alternativa, aberta ao público, durante a temporada bovina”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, reforçando que, além de música, brindes serão distribuídos aos participantes.

Trio Panavueiro estará percorrendo a cidade nos três dias de festival Foto: Divulgação

Atrás do trio elétrico

Pelo segundo ano, quem vai capitanear o Trio Panavueiro é o cantor e compositor Helen Veras que irá receber diversos convidados locais. Nos três dias de programação (30 de junho, 1º e 2 de julho), a concentração será às 14h na rua Farias Neto, próximo à Praça do Açaí e ao restaurante Coronas.

O trajeto, segundo o gerente de eventos da secretaria de cultura, Denis Carvalho, percorrerá as ruas Jonathas Pedrosa, Amazonas e Senador Álvaro Botelho Maia. A finalização do trajeto está prevista para às 17h.

“Montamos um trajeto, mas o que vai determinar o tempo de permanência do Trio Panavueiro em cada local é a animação dos brincantes. No ano passado, o público foi muito receptivo e, com certeza, nesta edição, não será diferente”, revela Denis.

A ação aberta ao público irá contar com o efetivo da Polícia Militar do Amazonas, Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran) e Corpo de Bombeiros.

*Com informações da assessoria

