Antônia Fontenelle gera revolta ao dizer que ‘pobre não deve ter carro popular’

A apresentadora Antonia Fontenelle gerou revolta na internet durante sua participação em um programa da ‘Jovem Pan’ ao comentar sobre o incentivo a redução de preços dos carros populares implementado pelo governo Lula.

De acordo com a bolsonarista, carros populares não deveriam existir, pois pessoas pobres não têm dinheiro para pagar despesas e devem sim andar de ônibus. Ela ainda diz que o investimento deveria ser em transporte público.

O anúncio do governo Lula (PT) do programa de carros populares, que prevê a redução de preços em modelos de até R$120 mil, já está causando impactos no mercado de carros usados.

Segundo Sant Clair de Castro Jr., presidente da Mobiauto, ouvida pelo Valor Econômico, um dos maiores marketplaces do setor automotivo do país, na sexta-feira (26) os preços dos seminovos, carros com até três anos de uso, começaram a cair.

Ainda não é possível quantificar exatamente a queda de preços, mas já é perceptível uma diferença na curva de valores.

Castro explica que muitos revendedores anteciparam-se à desvalorização dos seminovos em decorrência da futura redução dos preços dos carros novos, e baixaram os preços dos veículos neste fim de semana para evitar terem estoques com valores mais altos.

Atualmente, a Mobiauto possui 250 mil veículos anunciados, e espera-se que o mercado continue agitado enquanto os consumidores permanecem confusos durante o prazo de 15 dias dado pelo Ministério da Fazenda para a análise do programa.

Veja o video:

🔉 Em entrevista, Antonia Fontenelle afirma que “pobre não deveria ter caro” e que devem viver de transporte público.pic.twitter.com/ADHYlsBjo7 — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 15, 2023

*Com informações da EMOFF

