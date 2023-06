Onça-parda é resgatada após cair em poço de 9 metros; veja vídeo

O Corpo de Bombeiros realizou na tarde de quarta-feira (14), um resgate improvisado com rampa para salvar a vida de onça-parda. O animal estava a aproximadamente 9 metros de profundidade de um poço, em uma fazenda no município de Iguatama (MG). Veja vídeo abaixo.

Devido ao local ser de difícil acesso, os bombeiros tiveram que deixar a viatura e caminhar cerca de 800 metros dentro da mata fechada até a cisterna. Por se tratar de um animal agressivo que estava muito agitado, os militares também não conseguiram entrar na estrutura para resgatá-lo.

A solução foi improvisar uma rampa com árvores de pequeno porte, como forma de facilitar a saída do animal. Em seguida, se afastaram do local para que o animal tentasse sair. Passado algum tempo depois, eles constataram que a onça já não estava mais presa.

Ainda segundo os bombeiros, o material utilizado como rampa estava todo modificado com marcas de unha e marcas de mordida, dando a entender que a onça conseguiu sair da cisterna e retornar ao habitat natural.

🚫 Onça cai em poço de nove metros de profundidade em Minas Geraispic.twitter.com/SDgXrqdkmF — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 16, 2023

