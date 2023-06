Pavões aterrorizam moradores de cidade no interior do Reino Unido

Um grupo de aproximadamente 30 pavões estão aterrorizando os moradores de Ellenborough, em Maryport, na região de Cumbria, no Reino Unido. Alguns animais foram encontrados mortos e segundo o jornal britânico The Telegraph, a população local diz que foi preciso resolver “a questão com as próprias mãos”.

De acordo com os residentes, os pássaros arranharam veículos, derrubaram espelhos retrovisores, causaram danos a cozinhas e bicaram portas de entrada.

O proprietário de um santuário animal local informou que três aves morreram recentemente, duas por atropelamento e a outra por envenenamento.

Uma missão de resgate está em andamento para proteger as aves por meio de um plano de evacuação envolvendo a polícia e o corpo de bombeiros, mas isso tem causado conflitos na cidade de menos de 4.000 habitantes.

Enquanto alguns moradores aguardam o resgate dos animais, outra parte realizou uma petição pedindo que eles fiquem, e já foi assinada por mais de 200 pessoas, informa o jornal.

Os pavões originalmente pertenciam a um hotel chamado Ellen Bank, que ficava nas proximidades de Maryport e fechou há alguns anos. Após o encerramento das atividades do hotel, três dos pássaros fugiram até Ellenborough. Atualmente existem cerca de 30 aves, além de uma ninhada de oito que nasceu recentemente.

*Com informações do Trends Br