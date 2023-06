Projeto Emprega+ Cetam visa facilitar o acesso de alunos da instituição ao mercado de trabalho

Projeto busca a inclusão no mercado de trabalho de egressos dos cursos de formação técnica do Cetam

Manaus (AM) — O governador Wilson Lima lançou, nesta terça-feira (20), o projeto Emprega+ Cetam, que tem o objetivo de promover a inserção no mercado de trabalho dos alunos egressos dos cursos de formação técnica, qualificação profissional e especialização técnica do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Com o lançamento do projeto, segundo o governador Wilson Lima, o Governo do Amazonas reforça seu compromisso em promover a formação técnica de qualidade e a inserção no mercado de trabalho dos alunos do Cetam, contribuindo para o desenvolvimento do estado e o crescimento da economia local.

“Aqui a gente dá mais um passo importante nesse processo de encontro entre demanda e oferta. Colocamos o aluno que fez um curso do Cetam à disposição do mercado para que empresas que também estão cadastradas aqui possam fazer a avaliação e, conforme a sua necessidade, contratar esse aluno que está indo agora para o mercado de trabalho, seja aquele que está à procura do primeiro emprego ou alguém que quer melhorar sua posição, sua renda“, destacou Wilson Lima.

Projeto visa promover o desenvolvimento do Estado e o crescimento da economia Foto: Divulgação

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) tem como propósito capacitar os cidadãos para se tornarem profissionais competitivos, facilitando o acesso ao mercado de trabalho. O Cetam, comprometido com esse princípio, planeja e oferece cursos alinhados com as demandas do mercado local, visando a formação de qualidade e a empregabilidade.

Por meio do projeto Emprega+ Cetam, os alunos matriculados nos cursos em andamento e os egressos serão cadastrados para concorrerem a vagas de emprego em empresas de diversos setores produtivos, com as quais serão firmadas parcerias para aproximar os alunos das oportunidades de trabalho.

“Planejamos o projeto para que numa plataforma se encontrassem empresas com ofertas de vagas de emprego e os alunos egressos dentro das suas potencialidades. Essa plataforma unirá as duas pontas e nós teremos o número com dados de quantos alunos egressos do Cetam foram recolocados no mercado de trabalho. O governador Wilson Lima é um grande incentivador dos projetos do Cetam e nós temos visto que ele está muito empenhado em levar oportunidade”, afirmou a professora e diretora-presidente do Cetam, Hellen Matute.

Na ocasião do lançamento do projeto, o depoimento de uma empreendedora de Parintins, que atua há 20 anos no ramo da produção de uniforme, fardamentos e malharia, chamou a atenção do governador, já que o relato foi de que quando a empresa expandiu seus negócios para a capital buscou mão de obra qualificada junto ao Cetam, que ofertou um leque de profissionais qualificados a partir dos cursos ofertados e hoje 90% do quadro de funcionários são egressos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas.

Principais ações

Dentre as principais ações do projeto estão o levantamento dos profissionais qualificados pelas Unidades de Educação Profissional e Tecnológica (UEPTs) do Cetam; o mapeamento periódico de vagas de emprego para os concluintes dos cursos; o estabelecimento de parcerias com empresas para inserção dos alunos egressos no mercado de trabalho; e a promoção de ações que desenvolvam a capacidade empreendedora dos alunos.

Para garantir uma comunicação eficiente entre alunos, coordenação do projeto e empresas, será utilizado um sistema integrado de comunicação, incluindo WhatsApp, webchat e telefonia, possibilitando maior interação entre os envolvidos.

Vagas em cursos

Em quatro anos e meio, a gestão Wilson Lima promoveu a oferta de, aproximadamente, 732 mil vagas de cursos técnicos e profissionalizantes nas unidades do Cetam na capital e interior. De 2019 a 2022, o Governo do Amazonas ofertou 611 mil vagas. Já de janeiro a junho deste 2023, já são quase 121 mil vagas de ofertas.

*Com informações da assessoria

