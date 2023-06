Suposto filho de Gugu Liberato fala sobre DNA: “Vou até o fim”

A notícia de que Gugu Liberato teria sido pai na adolescência, quando tinha cerca de 15 anos, pegou muita gente de surpresa, inclusive a família do apresentador, que faleceu em 2019 após um acidente doméstico. Acontece que, em meio à disputa pela herança deixada, Ricardo Rocha, de 48 anos, se destacou ao pedir o exame de DNA para provar que é um herdeiros. O comerciante conversou com Roberto Cabrini e revelou o motivo de ter esperado até agora para contar tudo e pedir o reconhecimento.

No bate papo, que vai ao ar neste domingo (25) no Câmera Record, às 23h45, Ricardo confessou que sente que Gugu é seu pai, mas admite que precisa de provas. “O exame de paternidade é pra tirar essa dúvida… Vou até o final”, declarou ele.

Além da entrevista exclusiva, o jornalista da Record TV vai relembrar todas as polêmicas que envolvem a disputa pelo patrimônio deixado por um dos apresentadores mais famosos do Brasil.

Processo pacífico com os irmãos

O comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, que afirma ser filho de Gugu Liberato, se pronunciou pela primeira vez após a história se tornar pública. Ele pediu um teste de DNA para comprovar que também é herdeiro do apresentador, que faleceu em novembro de 2019.

Em declaração dada à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, o homem demonstrou querer um processo pacífico com os supostos irmãos, João Augusto, Marina e Sofia.

“Espero que todos aceitem, porque fica mais fácil para a família e para mim. A única coisa que quero no momento é o que já está sendo noticiado. Eu entrei com o processo para fazer exame de paternidade e ser reconhecido” , disse ele.

Ricardo Rocha preferiu não expor mais detalhes do processo. “Mais coisas não posso falar, envolve terceiros. É complicado”, completou.

Pedido de DNA

O comerciante Ricardo Rocha, de 48 anos, se diz filho de Gugu Liberato e pede um teste de DNA para que ele prove a situação. Caso a teoria se confirme, o homem quer a sua parte na herança do apresentador. A novidade foi revelada pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Segundo a jornalista, os três filhos de Gugu, João Augusto, Marina e Sofia, e a irmã dele, Aparecida, foram avisados de que um oficial de Justiça estava no local para entregar a eles uma intimação.

Na ocasião, eles foram informados de que existe uma ação de investigação de paternidade “post mortem” contra Gugu Liberato. Caso os familiares neguem o pedido de DNA, pede que o corpo do apresentador seja exumado para realização do teste.

Segundo a intimação, a mãe de Ricardo Rocha, identificada como Otacília Gomes da Silva, teria conhecido Gugu Liberato no segundo semestre de 1973, em uma padaria. Trabalhando como babá e empregada em uma casa ao lado do estabelecimento, ela ia diariamente no local. Após conhecer o apresentador, eles passaram a flertar, tiveram uma amizade e, então, um relacionamento íntimo.

Ainda segundo a colunista, em 1974, depois de passar férias com a família para a qual trabalhava no litoral paulista, ela retornou e “constatou a gravidez”. Otacília teria procurado Gugu para informar a novidade, mas ele não teria mais sido encontrado.

Na intimação, foi alegado que Ricardo começou a acompanhar Gugu pela televisão, à distância, no início de sua carreira, mas pensando sempre em procurar o pai no futuro. Com a morte do apresentador e a disputa pela herança, o homem teria decidido buscar seus direitos, movendo a ação de paternidade.

*Com informações do Metrópoles

