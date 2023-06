Cabo da PM morre em acidente de moto na Zona Norte de Manaus

Policial perdeu o controle e colidiu com poste de iluminação no Cidade Nova

O cabo da Polícia Militar, identificado como Raoni Souza dos Santos, morreu após um acidente de trânsito envolvendo a motocicleta que estava pilotando na noite de domingo (25), na avenida Curação, no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar, o cabo estava trafegando no sentido Centro/bairro por volta das 23h, quando perdeu o controle da moto e acabou colidindo com um poste de iluminação pública.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionada para atender a ocorrência, mas o cabo não resistiu e morreu ainda no local.

A vítima era lotada do Batalhão de Trânsito da PM-AM. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

