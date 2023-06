IEL Amazonas abre 57 vagas para estágio com bolsas de até R$ 1,3 mil

Manaus (AM) – O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) oferece para esta quinzena 57 vagas de estágio, com atuação em regime presencial, para estudantes de nível superior, técnico e médio com bolsas que vão de R$ 265,00 a R$ 1.302,00, mais auxílio-transporte e alimentação.

As vagas para nível superior são para os cursos de Administração (12), Pedagogia (10), Contabilidade (três), Engenharia Elétrica (duas), Engenharia de Produção (três), Engenharia de Materiais (uma), Engenharia de Processos (uma), Engenharia de Qualidade (uma), Libras (uma), Logística (uma), Serviço Social (uma), Letras Língua Portuguesa (uma), Recursos Humanos (uma), Marketing (duas), Publicidade e Propaganda (três), Comunicação Social (uma), Design Gráfico (três), Nutrição (uma), Tecnologia da Informação (uma), Técnico em Eletrônica (duas), Técnico em Segurança do Trabalho (uma). Já a vaga para o Ensino Médio são (cinco).

Para participar do processo, os candidatos devem ter cadastro no site do IEL Amazonas e manter todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e pelo WhatsApp (92) 98134-0259.

O IEL não recebe currículos por e-mail e nem de forma presencial. A participação será via sistema por meio do cadastro. As vagas ficarão disponíveis até completar o número máximo de candidatos a serem encaminhados conforme a demanda da empresa cliente.

*Com informações da assessoria

