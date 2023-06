Modelo internacional expõe flerte de Neymar e detona jogador: ‘Desrespeitoso’

No print publicado ele aparece reagindo a um story da modelo com emoji de palmas

As polêmicas continuam. Depois de assumir que traiu a namorada grávida com a influenciadora Fernanda Campos, Neymar se envolveu em mais um escândalo envolvendo mulheres na noite da última quarta-feira (28), dessa vez, a modelo norte-americana Celeste Bright.

Nos stories do Instagram, Bright, que também tem um perfil no OnlyFans, expôs a mensagem que o namorado de Bruna Biancardi teria, supostamente, a enviado na última quinta-feira (22). No print publicado, ele aparece reagindo a um story da modelo com emoji de palmas.

No entanto, um detalhe sobre a interação chamou a atenção: ela foi feita um dia depois de Neymar compartilhar um pedido público de desculpas à Biancardi por tê-la traído.

Em seu story, Bright ainda deu um ‘puxão de orelha’ no atacante do Paris Saint-Germain. “Se você tem uma namorada ou uma esposa, não mande mensagens diretas para mulheres. É errado e muito desrespeitoso com a sua companheira.”

Horas depois, frente à repercussão de brasileiros em sua rede social, a modelo ainda se justificou.

“Eu não sabia quem essa pessoa [Neymar] era antes disso. Eu só fico cansada vendo tantas dessas mensagens de homens que têm namoradas ou esposas. Ele não é o único. Eu sinto que mulheres precisam ser mais vocais, já que eu conheço a dor. Homens, sejam melhores, porque nós merecemos o melhor.”

