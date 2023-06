Homem deixa todos bens para Neymar em testamento

Porto Alegre (RS) – Um homem de 30 anos surpreendeu, na segunda-feira (26), ao revelar que deixou todos os seus bens conquistados em vida para o jogador Neymar Jr. O testamento, levado ao cartório no dia 12 deste mês na cidade de Porto Alegre, tem validade legal e chama a atenção pelo gesto inusitado. Com informações do site Contigo.

Em entrevista, o homem, que preferiu não ter sua identidade revelada, explicou os motivos por trás dessa decisão singular. Ele revelou que sua saúde não está em boas condições e que se identifica profundamente com o atleta. Além disso, ele enfatizou a falta de pessoas próximas a quem deixar seus bens em caso de falecimento: “Mesmo eu tendo quase 31 anos, eu não estou muito bem de saúde e, por conta disso, realmente vi que não tenho ninguém para deixar minhas coisas, caso eu venha a faltar”.

O testamento levado ao cartório na cidade de Porto Alegre Foto: Divulgação

Ao ser questionado sobre a escolha de deixar seus bens para o jogador que já é milionário, o homem respondeu que se identifica com Neymar Jr., já que ambos enfrentam situações de difamação.

“Gosto do Neymar, me identifico muito com ele. Eu também sofro com difamação, também sou superfamília e a relação com o pai dele me lembra muito a que tive com o meu, que já é falecido. Mas, principalmente, sei que, acima de tudo, ele não é interesseiro, algo um pouco raro hoje em dia”, declarou.

Além disso, o homem explicou que não deseja deixar suas posses para parentes com os quais não possui afinidade ou para o governo. Embora o documento não especifique quais bens serão legados ao jogador, ele afirmou: “Ia odiar deixar para o governo ou parentes com quem não me dou bem. Eu tentei entrar em contato com Neymar, mas não obtive sucesso. Também tenho alguns objetos e relíquias familiares”.

Leia mais:

Após revelar o sexo do bebê, Bruna Biancardi divulga nome de filha com Neymar

Mãe de Neymar recebe críticas após vazar o sexo da neta em salão

Após chá revelação, Neymar vira piada: “Aqui se faz, aqui se paga”