Parintins 2023: Primeira noite do Festival acontece sem ocorrências graves

CICC-L contou com câmeras de segurança instaladas em pontos estratégicos da cidade e no entorno do Bumbódromo

Parintins (AM) – A primeira noite do 56º Folclórico de Parintins ocorreu sem registros de ocorrências graves, segundo balanço de ocorrências registradas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L) instalado no Bumbódromo, na Operação Parintins 2023.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a primeira noite do Festival foi considerada tranquila, com poucas ocorrências dentro do Bumbódromo.

“Encerramos a primeira noite do Festival Folclórico de Parintins, onde não tivemos grandes ocorrências que poderiam ter atrapalhado o andamento do evento. Tivemos total integração com o Corpo de Bombeiros atuando, a Polícia Civil realizou atendimentos na sua Central de Flagrantes, e os órgãos de Saúde que compõem nosso Centro Integrado de Comando e Controle também estiveram prestando atendimento aos brincantes. Então, essa primeira noite, saímos com a avaliação do trabalho feito com sucesso”, afirmou o secretário.

Além das câmeras de segurança instaladas em pontos estratégicos da cidade, as câmeras no entorno do Bumbódromo foram agregadas ao sistema de videomonitoramento no CICC-L, para acompanhar a movimentação nos locais de grande concentração de público.

Festa dos visitantes

Na noite de quinta-feira (29), que antecedeu a abertura do Festival, a SSP-AM registrou redução de 55% em casos de furto, comparado com o evento do ano de 2022. Vale lembrar que, em 2023, a Festa dos Visitantes foi realizada no Bumbódromo, pela primeira vez na história do Festival.