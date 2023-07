Wilson Lima destaca balanço parcial positivo da atuação do Estado em Parintins

Parintins (AM) – O governador Wilson Lima apresentou um balanço parcial das ações realizadas pelo Governo do Amazonas em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) e voltou a destacar que a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido está ‘em outro patamar’. A declaração foi feita durante a segunda noite do 56º Festival Folclórico de Parintins, neste sábado (1), no Bumbódromo.

Segundo Wilson Lima, o balanço do Festival até o início da segunda noite da disputa dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido é muito positivo. Entre os destaques estão, principalmente, resultados nas áreas de segurança, emprego e renda e sustentabilidade, que já superam números da edição de 2022.

“Esse nosso Festival Folclórico já está em outro patamar, agora é daqui pra frente. E a gente vai continuar trabalhando para que possamos fazer uma festa cada vez mais bonita, segura e sustentável”, destacou Wilson Lima, ao conceder entrevistas a emissoras de rádio e televisão.

O governador do Amazonas também fez questão de cumprimentar autoridades presentes na segunda noite do festival, como deputados estaduais e federais, senadores, prefeitos do interior, vereadores de Manaus e Parintins, além de artistas, influenciadores e patrocinadores do maior festival cultural da região Norte do Brasil.

Serviços

No Turistródomo, instalado na praça da Catedral de Parintins, venderam em cinco dias mais de 23 mil itens, arrecadando R$ 559,3 mil, aproximadamente, valor que já supera 2022, quando foram vendidos R$ 530 mil em produtos.

A estimativa, até o início deste sábado, era de mais de 500 embarcações e mais de 400 operações de voos. Mesmo com grande público, estimado parcialmente em mais de 80 mil visitantes, as forças de segurança pública do Estado registraram poucas ocorrências e nenhuma com gravidade.

Outro ponto positivo, um dos pilares desta edição, é o resultado parcial do ‘Recicla, Galera’, projeto realizado pelo Estado em parceria com a Coca-Cola. Até o fim da tarde de sábado, mais de quatro toneladas de recicláveis haviam sido destinadas corretamente nos pontos de entrega voluntária instalados na cidade.

*Com informações da assessoria

