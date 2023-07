Neymar se envolve em discussão em show no Rio de Janeiro; veja vídeo

Jogador marcou presença no show do amigo Thiaguinho, neste fim de semana

Neymar marcou presença em show da “Tardezinha”, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, neste domingo (2). O jogador, que é amigo do cantor Thiaguinho, estrela do show, foi flagrado ao lado da namorada, Bruna Biancardi e de vários outros amigos como Vinícius Júnior e Ludmilla. Um momento que chamou atenção foi um registro do jogador aparentemente discutindo e trocando empurrões com um homem que seria convidado do evento. Em outro momento Neymar aparece alterado conversando com uma mulher não identificada.

Os vídeos viralizaram nas redes sociais, não há informações sobre o que causou o desentendimento.

Neymar se envolveu em uma discussão durante o Tardezinha, ontem.



🎥 Reprodução pic.twitter.com/nyDe8AOgmR — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 3, 2023

Biancardi e Neymar chegaram separados ao evento em meio aos rumores de crise na relação, após os casos de traição envolvendo o jogador, o clima entre as famílias está abalado. No vídeo abaixo a discussão aparenta ser com uma amiga da influenciadora que também estava no camarote.

Neymar discute com moça com direito a dedo na cara e tudo, Neymar aparece fazendo um sinal de telefone com a mão, e diz, como se estivesse em uma ligação: "Tá f*did*".



Neymar/ o Neymar/ e o Neymar/ Menino Ney/ Bruna Biancardi/ Tardizinha/ pic.twitter.com/SJZJZpk2z3 — Marcos Araújo (@marcosaraujjoo) July 2, 2023

*Com informações site Extra

