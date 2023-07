Lula se encontra com candidato do governo para as eleições da Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou nesta terça-feira (4) com o ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, durante a Cúpula do Mercosul Puerto Iguazú, na Argentina.

Na conversa, os dois ainda trataram da possibilidade de financiamento, por parte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do gasoduto Néstor Kirchner, no país vizinho.

No último dia 26 de junho Lula se encontrou com o presidente argentino Alberto Fernández, o brasileiro afirmou estar “muito satisfeito” com a perspectiva do financiamento da construção do 2º trecho do gasoduto que levará gás da Argentina até outros países, na América do Sul.

Massa é o candidato do governo para as próximas eleições presidenciais no país em outubro de deste ano.

*Com informações da CNN

