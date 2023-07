Festa Via Bumbá com shows gratuitos em celebração aos bois de Parintins começa nesta sexta

Manaus (AM) – O grupo “Cateto da Toada” fará uma apresentação especial, nesta sexta-feira, dia 7 de julho, às 18h, no “Via Bumbá”, evento em celebração aos bois de Parintins, na praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte, com entrada gratuita. O evento também terá um espaço temático.

O Cateto da Toada reúne artistas parintinenses e tem como missão propagar a arte nos tons vermelho e azul. Algumas das toadas mais populares que estarão no repertório do grupo são “Luz, Mistério e Magia”, “Réquiem” e “Parintins para o Mundo”.

A partir das 19h40, quem sobe ao palco é o “Grupo Tambores”, conhecido por levar cantos, ritos, lendas e rituais em forma de coreografia alegre e contagiante para o público.

Já no sábado, dia 8 de julho, às 18h, a primeira atração do Via Bumbá é o cantor e ex-levantador do Garantido, Edilson Santana. No horário das 19h40, o público confere o espetáculo do “Grupo Tambores”. As participações especiais da noite serão de Isabelle Nogueira, a Cunhã Poranga do Boi Garantido; e de Valentina Cid, a Sinhazinha da Fazenda do Boi Caprichoso.

No último dia do Via Bumbá, domingo, 9 de julho, às 18h, terá o show do grupo de dança “Pedro Santana” e quem fecha o evento é o “Grupo Tambores”.

“O Via Bumbá celebra o Festival Folclórico de Parintins com muita dança, toadas e diversão no shopping Manaus ViaNorte. Um evento que garante segurança e conforto para quem vem aproveitar a programação conosco. Além disso, teremos a presença especial de dois itens muito importantes do festival, que são a Isabelle Nogueira, a Cunhã Poranga do Boi Garantido; e de Valentina Cid, a Sinhazinha da Fazenda do Boi Caprichoso. Tudo com entrada gratuita”, comentou o gerente de Marketing do centro de compras, Vinicius Teixeira.

