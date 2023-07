Joelma se pronuncia sobre estado de saúde após preocupar fãs em show

Durante um recente show em Palmas, no Tocantins, Joelma voltou a causar preocupação entre seus fãs. A cantora loira tem mantido uma intensa agenda de shows durante os meses de junho, julho e agosto, devido às tradicionais festas de São João.

Para tranquilizar aqueles que se preocupam com sua saúde, Joelma explicou que o inchaço é resultado das sequelas da COVID-19, que ainda persistem em seu corpo.

“A artista tem lidado e cuidado com as sequelas da Covid o momento”, afirmou a equipe até da cantora ao SBT. De acordo com sua assessoria, Joelma ainda não conseguiu superar os problemas causados ​​pelo vírus, mesmo após ter sido infectado por ele cinco vezes.

Com uma agenda cheia de shows nas festas de São João em diversas cidades do Norte e Nordeste, Joelma instigou uma rotina intensa, o que pode ter contribuído para o aumento em várias partes do corpo.

“Não é apenas o rosto, é o corpo todo que fica inchado. Essa sequela ocorre quando eu viajo de avião, provavelmente devido à pressão, e quando começo a dançar e meu sangue se aquece. Descobri que era o meu sangue coagulando”, explicou a cantora em uma entrevista ao programa The Noite em agosto de 2022.

