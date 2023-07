Musk desafia Zuckerberg a mostrar quem tem o maior órgão genital

A disputa entre Elon Musk, CEO do Twitter, e Mark Zuckerberg, CEO da Meta, está a todo vapor isso tudo começou quando Musk desafiou Zuckerberg para uma luta em um ringue, o bilionário desceu o nível de provocações e sugeriu uma competição para determinar quem tem o maior órgão sexual masculino. “Zuck é um corno. Eu proponho um concurso literal de medição de pênis”.

Musk, usou seu perfil no Twitter para provocar Zuck após a criação em reação do aplicativo Threads que mostrava Zuckerberg interagindo com um post do restaurante de fast-food Wendy’s.

A publicação do Wendy’s provocou Musk ao afirmar que Zuckerberg deveria “ir para o espaço” para irritar seu rival e concorrente.

Dois dos bilionários mais famosos do mundo alimentam a rivalidade nas redes sociais que os fizeram conhecidos.

*Com informações do site Terra

