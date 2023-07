Elaborado na Ufam, podcast sobre Amazônia é lançado para pessoas com deficiência visual

Manaus (AM) – As pessoas com deficiência visual podem contar agora com um podcast sobre florestas e meio ambiente, o PodFlor, projeto inclusivo, criado por professores e alunos do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que usa inteligência artificial para ler os textos produzidos.

O PodFlor é um projeto vinculado ao Programa Atividade Curricular de Extensão (PACE), da Pró-Reitoria de Extensão da Ufam, e que teve a Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas (Advam) como instituição parceira.

Os conteúdos foram elaborados pelos discentes do curso de Engenharia Florestal e abordam vários aspectos do meio ambiente e da floresta amazônica, como as sementes voadoras, a regeneração natural em áreas de erosão e as palmeiras da Amazônia.

O projeto é coordenado pelo professor Francisco Tarcísio, do Departamento de Ciências Florestais, e conta com a participação de 12 alunos do curso. A perspectiva é que o projeto possa ser renovado e novas temporadas agreguem mais conteúdo ao podcast. O objetivo é que o PodFlor se torne um grande repositório sobre florestas e meio ambiente direcionado para o público PCD visual.

Problemas de visão

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), publicada em 2019, 3,4% da população brasileira com 2 anos ou mais declararam ter muita dificuldade, ou não conseguir de modo algum enxergar, o equivalente a 6,978 milhões de brasileiros com deficiência visual. Diante desse cenário, iniciativas que possam levar conhecimento científico a esta parcela de cidadãos são sempre bem-vindas.

A inovação neste projeto reside no uso da inteligência artificial capaz de ler os textos e simular uma narração humana. Segundo o coordenador, o resultado ficou ótimo e qualquer pessoa interessada na temática ambiental, professores e alunos, podem usar o podcast. O endereço para acessar é youtube.com/@projetopodflor.

