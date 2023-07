Aluno acende rojão dentro de sala de aula e acaba com fratura exposta

Um estudante de 16 anos ficou ferido na quinta-feira (13), após acender um rojão dentro de uma sala de aula em um colégio estadual de Blumenau (SC).

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o garoto já estava ferido. Ele contou aos oficiais que acendeu o rojão com um isqueiro e iria jogar o artefato pela janela. Mas, após ignição, ficou com o material na mão até a explosão.

Com fratura exposta e queimadura de segundo grau, o aluno foi encaminhado para receber atendimento médico no Hospital Santo Antônio. A direção do colégio confirmou o ocorrido e disse que a situação está sendo tratada com a família do adolescente.

*Com informações do NSC Total

