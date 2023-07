Animais bovinos de Barreirinha passam por inseminação artificial

O Governo do Amazonas, em parceria com a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer/BR), realizaram, na quinta-feira (13), a 2º etapa de inseminação artificial em animais bovinos no município de Barreirinha. A ação faz parte do Programa Mais Pecuária Brasil, que tem a finalidade de realizar o melhoramento genético em rebanhos leiteiros e de corte.

A solenidade de abertura ocorreu na Fazenda Progresso do proprietário Sebastião Bezerra. Nesta 2ª etapa, foram inseminados 38 animais bovinos em três propriedades rurais do município, com o apoio da Prefeitura de Barreirinha.

“Isso é o futuro. São muitos benefícios que o programa vai proporcionar para nós produtores. Acreditamos no melhoramento genético. Isso vai adiantar muito nosso trabalho e melhorar nosso rebanho”, comenta Sebastião Bezerra.

A médica veterinária e coordenadora de projetos da Sepror, Lydia Azevedo, afirma que muitas vezes o produtor tem dificuldade para manter o touro em sua propriedade. E por meio do Programa, são destinados sêmens de alta qualidade de acordo com o tipo de animal que o pecuarista possui, onde as vacas são selecionadas e depois inseminadas.

“O Programa impulsiona o pequeno e o médio produtor em sua produção bovina de leite e de corte, através da inseminação artificial. Daqui há dois ou três anos, esses animais que vão ser frutos desse melhoramento genético e vão agregar valor, aumentando assim, a produtividade e também a rentabilidade”, disse Lydia.

Em Barreirinha, já foram inseminados 37 animais bovinos em três propriedades rurais na 1ª etapa. Nesta segunda etapa, foram inseminados mais 38 animais em três propriedades. A meta é inseminar ao todo 380 animais no município.

Aos produtores interessados em se cadastrar para ser beneficiados na 3ª etapa do programa precisa se dirigir ao escritório local do Idam de Barreirinha, com as seguintes documentações: documento da propriedade, comprovante de pessoa física (CPF), Registro de Identidade (RG), comprovante de residência e comprovante de vacinação do rebanho contra a brucelose e febre aftosa atualizado.

