Três Comunicação, agência do Amazonas, é finalista ao Prêmio Top Mega Brasil 2023

A Três Comunicação e Marketing, agência do Amazonas, é finalista ao Prêmio Top Mega Brasil 2023. A premiação, considerada referência na área de comunicação corporativa, no país, é uma promoção da Mega Brasil Comunicação. Elege, através do voto popular, as melhores Agências e Executivos, em nível nacional e regional. A Três Comunicação está concorrendo nas categorias TOP 10 Brasil, com as melhores do país, e, também, ao TOP 5 da região Norte.

O segundo turno da votação, que é aberta ao público, inicia nesta sexta-feira (14), pelo link https://www.megabrasil.com.br/eventos/PremioTOP_cadastrousuario.aspx , e segue até o dia 28 de julho. Este é o sétimo ano consecutivo que a Três Comunicação integra a lista das melhores da região, no Prêmio Top Mega Brasil. Foi vencedora, ficando em primeiro lugar, em 2019 e 2022. Na premiação deste ano, a Três Comunicação é a única empresa do Amazonas concorrendo. Na categoria regional, disputa o prêmio com cinco agências do Pará.

Na categoria Executivos de Comunicação da Região Norte, tem mais profissionais do Amazonas concorrendo. Estão na lista Paula Vieira da Costa, do Grupo Atem, Roseane Mota, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), e Viviane Cavalcante, do Grupo Nova Era.

Diretora da Três Comunicação, Izenilda Farias ressalta que esse é um prêmio muito significativo e que coloca a empresa no patamar das maiores e melhores agências brasileiras. Segundo Margareth Queiroz, também diretora da Três, é uma honra estar entre as melhores agências de comunicação corporativa do país.

“O Prêmio Top Mega Brasil é uma referência, um indicador importante do trabalho que é realizado nesse segmento, em todo o país. Agradecemos à nossa equipe, profissionais que ajudam, no dia a dia, a construir a nossa história, e aos que votaram e acompanham o nosso trabalho”, destacou Margareth Queiroz.

Votação e premiação

Foram classificados para essa fase final 106 executivos e 105 agências. Cada pessoa poderá votar uma única vez, escolhendo até cinco nomes de agências e cinco executivos, tanto para o TOP 10 Brasil quanto para os TOP 5 Regionais.

Quem quiser pode votar apenas na empresa e executivo de sua preferência. Para escolher a Três Comunicação – no TOP 10 Brasil e na Região Norte, basta acessar ir no link de votação: https://www.megabrasil.com.br/eventos/PremioTOP_cadastrousuario.aspx , fazer um pequeno cadastro e ir nas categorias citadas.

Os vencedores ganharão o Troféu da Onça Pintada, símbolo adotado para distinguir as Feras da Comunicação Corporativa. Os ganhadores só serão revelados no dia 30 de agosto, na festa de premiação, na Unibes Cultural, em São Paulo, durante a 26ª edição do Congresso Mega Brasil de Comunicação, Inovação e Estratégias Corporativas.

*Com informações da assessoria

