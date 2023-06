Brasileiro é condenado a 27 anos por matar ex-namorada na Austrália

Mário Marcelo Santoro, de 45 anos, foi condenado a 27 anos de prisão pelo assassinato da ex-namorada Cecília Haddad, que foi morta em 2018 na Austrália. Assassino confesso, o Tribunal do Júri condenou o engenheiro e a decisão foi publicada nesta quinta-feira (22).

O homem foi setenciado por homicídio qualificado: por motivo torpe, asfixia, feminicídio e ocultação de cadáver. O advogado de defesa do acusado informou que vai recorrer da decisão.

A vítima foi asfixiada em sua casa e teve o corpo abandonado em um rio em Sidney, onde foram encontrados pesos junto ao corpo de Cecília. Após assassinar a jovem, Santoro pegou o carro da ex-namorada, foi até em casa, trocou de roupa e abandonou o veículo numa estação ferroviária. Depois, arrumou as malas e retornou ao Brasil.

⚠️ Após confessar assassinato de Cecília Haddad em julgamento, ex-namorado é condenado a 27 anos de prisão. pic.twitter.com/HYgz9t9VuA — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 22, 2023

Mário chegou no país duas horas depois do corpo de Cecília ser encontrado na Austrália. Após a conclusão do trabalho em conjunto do Brasil e Austrália, o engenheiro foi preso no dia 7 de julho pela Polícia Civil do RJ na casa de um amigo, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.

Durante o julgamento, o assassinou chorou, disse estar arrependido, e pediu perdão à família da ex, esta que não acreditou no sentimento do homem.

*Com informações do G1

Leia mais

Homem é procurado por tentar matar ex-namorada a facadas em Manaus

Homem faz live após matar namorada a facadas e é morto pela PM

Polícia procura suspeito de matar namorada na frente dos filhos em Manaus