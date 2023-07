Tadeu de Souza entrega 51º laboratório de robótica e destaca êxito da reposição de aulas

O governador do Amazonas em exercício, Tadeu de Souza, inaugurou, nesta segunda-feira (17), o 51º laboratório de robótica – Espaço Maker – do projeto Fazer para Aprender, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação e Desporto Escolar (Seduc). O novo espaço foi instalado no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Gilberto Mestrinho, localizado no bairro Educandos, zona sul de Manaus.

Com a meta de implantar 100 laboratórios de robótica em todo o estado, o Fazer para Aprender faz parte do programa Educa+ Amazonas, lançado pelo governador Wilson Lima em 2021. Durante a inauguração, Tadeu de Souza também fez um balanço positivo do início do calendário especial de reposição das aulas perdidas, na capital e interior, durante o período de paralisação dos professores da rede estadual de ensino.

Durante a inauguração, o governador em exercício salientou que o novo espaço, que alia tecnologia de ponta ao estímulo à criatividade, tem o objetivo de desenvolver metodologias ativas de aprendizagem nas escolas da rede estadual. Com a “mão na massa”, os estudantes têm acesso a um ambiente que usa a problematização como instrumento de incentivo à pesquisa e ao protagonismo.

“Para mim, é um privilégio estar nesta primeira oportunidade como governador em exercício fazendo a inauguração de um laboratório Espaço Maker. É um projeto iniciado em 2021 pelo governador Wilson Lima e, hoje, a gente entrega o laboratório de número 51. Já foram entregues 24 no interior e 27 na capital e estamos trabalhando para chegar à meta de entregar 100 laboratórios”, frisou Tadeu de Souza.

O governador em exercício chegou ao evento acompanhado de Luan Gama, 10 anos, que está representando o Amazonas na competição nacional do quadro “Pequenos Gênios”, do programa do apresentador Luciano Huck, da TV Globo. O amazonense estuda na Escola Estadual (EE) Libertador Simon Bolívar, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul da capital.

Também estiveram presentes à inauguração os vereadores de Manaus, Allan Campelo e Alonso Oliveira, além de membros da Seduc, liderados pela secretária executiva pedagógica da pasta, Arlete Mendonça.

Reposição de aulas

O Ceti Gilberto Mestrinho foi uma das mais de 470 escolas a cumprir o primeiro dia do cronograma de reposição de aulas, iniciado no sábado (15). Unidades de ensino da capital e do interior estão executando o planejamento montado pela Seduc, que inclui 11 sábados para o Ensino Regular, até o mês de outubro. Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a reposição será até o dia 28 de julho.

Em entrevista coletiva aos veículos de imprensa presentes ao evento, o governador em exercício destacou que a medida teve grande adesão da comunidade escolar no primeiro fim de semana. “É bom a gente dar essa informação para a comunidade. Tivemos uma adesão grande dos estudantes e professores, e a meta de 11 sábados de reposição será alcançada”, assegurou Tadeu de Souza.

De acordo com a Seduc, as datas escolhidas se referem aos dias de paralisação dos profissionais da educação, que ocorreram entre maio e junho deste ano. Para o Ensino Regular, serão utilizados os dias 15 e 22 de julho; 05, 12, 19 e 26 de agosto; 02, 16 e 23 de setembro; 07 e 21 de outubro. Para o EJA, serão dias corridos de 14 a 28 de julho.

Espaço Maker

Equipados com produtos de inovação e tecnologia, cada Espaço Maker foi projetado pelo Governo do Amazonas para ampliar, dentro das escolas da rede pública estadual, a aprendizagem dos estudantes com conteúdos sobre robótica, programação, impressão em 3D, eletrônica, produção de áudio e vídeo, marcenaria e produção artística.

“Os laboratórios representam uma nova cultura dentro do processo educacional, que é a cultura da autoaprendizagem, e o aluno mesmo, com a mentoria de um profissional, consegue encontrar ferramentas para superar obstáculos. É uma forma de projetar o desenvolvimento de habilidades no campo profissional, habilidades socioafetivas, aprender e fazer as coisas sozinho”, explicou o governador em exercício.

Professor do Ceti Gilberto Mestrinho, Alexandre Garcia comemorou a inauguração do novo espaço e explicou como vai utilizar as novas ferramentas para ensinar sobre lógica de programação a seus alunos. Para o educador, o Espaço Maker será fundamental para o futuro profissional dos estudantes que desejarem atuar na área de computação.

“Eu coordeno o trabalho de lógica de programação em que os alunos desenvolvem uma representação de uma realidade em que vão desenvolver, em blocos, o que as pessoas vão fazer, como falar e interagir. Dá até para criar jogos, matemática e física”, detalhou o professor.

Um dos eixos do programa Educa+ Amazonas, o projeto Fazer para Aprender foi criado para possibilitar aos estudantes atividades práticas e experimentais nas mais diversas áreas de conhecimento, aproximando-os de situações desafiadoras e os instigando na busca da resolução de problemas, com foco na melhoria da aprendizagem, no desenvolvimento de projetos, de acordo com o contexto local, e, até mesmo, no empreendedorismo.

Ensino bilíngue

Para a estudante do Ensino Médio, Julley de Oliveira, de 16 anos, que participa de um projeto de desenvolvimento de jogos educacionais, a partir do Pacote Office, o Espaço Maker também ajudará no reforço dos estudos da língua inglesa. O Ceti Gilberto Mestrinho é uma das unidades da rede pública estadual do Amazonas que oferecem ensino bilíngue.

“Como a nossa escola é bilíngue, estamos sempre aprendendo a língua inglesa em todos os projetos e produtos educacionais. E esse projeto tem sido muito importante para mim porque eu gosto de inglês. Fazemos uma revisão sobre o assunto inteiro, e isso faz com que outros alunos do ensino fundamental aprendam a mexer também”, disse.

Laboratórios de Robótica – Espaço Maker

1. Alvarães – EE Johanes Petrus

2. Apuí – EE Maria Curtarelli

3. Benjamin Constant – CETI Aristélio Sabrino

4. Boca do Acre – CETI Elias Mendes da Silva

5. Boca do Acre – EE Prof Antônio José Bernardo Vasconcelos

6. Codajás – CETI José de Araújo Rodrigues

7. Careiro – CETI Professora Maria Adelaide Marinho Hortência

8. Eirunepé – CETI Neuza Alves Barroso

9. Humaitá – CETI Tarcila Prado de Araújo Negreiros Mendes

10. Iranduba – EETI Maria Izabel Ferreira Xavier Desterro e Silva

11. Itacoatiara – EE José Carlos Mestrinho

12. Itacoatiara – CETI Dom Jorge Edward Marskell

13. Lábrea – EE Professora Balbina Mestrinho

14. Lábrea – CETI Agostinho Ernesto de Almeida

15. Manacapuru – CETI Washington Régis

16. Manacapuru – EETI José Seffair

17. Manaus – CETI Dariana Correa

18. Manaus – EETI Maria Arminda Guimarães Andrade

19. Manaus – CETI João dos Santos Braga

20. Manaus – CETI Cintia Régia do Livramento

21. Manaus – EETI Altair Severiano Nunes

22. Manaus – EE José Bernardino Lindoso

23. Manaus – EE Waldemiro Peres Lustosa

24. Manaus – CETI Garcitylzo do Lago e Silva

25. Manaus – EE ngelo Ramazzotti

26. Manaus – EE Antônio Telles de Souza

27. Manaus – EE Marcantônio Vilaça I

28. Manaus – EE Maria do Céu Vaz de Oliveira

29. Manaus – CETI Elisa Bessa Freire

30. Manaus – CETI Eng Sérgio Alfredo Pessoa Figueiredo

31. Manaus – EE Cid Cabral

32. Manaus – EETI Djalma Batista da Cunha

33. Manaus – EE Ondina de Paula

34. Manaus – EETI Lecita Fonseca Ramos

35. Manaus – EE Dep Josué Claudio de Souza

36. Manaus – EE Manuel Severiano Nunes

37. Manaus – EETI Maria de Lourdes Arruda

38. Manaus – EETI Senador Petrônio Portella

39. Manaus – CETI Áurea Pinheiro Braga

40. Manaus – EE Belarmino Barreiro

41. Manaus – EETI Irmã Gabrielle Cogels

42. Maués – EE Walton Rodrigues Bizantino

43. Parintins – CETI Gláucio Gonçalves

44. Parintins – EE Brandão de Amorim

45. Presidente Figueiredo – CETI Maria Eva dos Santos

46. Presidente Figueiredo – EETI Presidente Figueiredo

47. Tabatinga – CETI João Carlos Pereira dos Santos

48. Tefé – CETI Francisco Elio

49. Manaus – EE Terezinha Almeida da Silva

50. Fonte Boa – Ceti Naíde Lins – Fonte Boa

51. Manaus – Ceti Gilberto Mestrinho

