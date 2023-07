Conheça mais sobre a ferramenta que vale uma vaga ou promoção no mercado de trabalho

Uma das frases comuns no mundo do trabalho é: “Mas para conseguir uma vaga nesta empresa é preciso QI”. Para alguns pode ter conotação ruim, mas dar e receber indicação é uma estratégia eficaz de networking e que muitas vezes facilita o processo de seleção de profissionais.

Só para se ter uma ideia, há estimativas que apontam que cerca de 70% das vagas existentes no mercado de trabalho não são divulgadas em classificados e nem em redes sociais, logo, elas são preenchidas por indicação.

A ferramenta é tão poderosa que o Instituto de Desenvolvimento de Conteúdo para Executivos (IDCE) apontou que 80% dos empresários de pequenas e médias empresas reconhecem o networking como uma forma estratégica de identificação de talentos, ou seja, quem sabe utilizá-la, tem uma vantagem.

Mas há diferença entre “Quem indica – QI” e o networking? Há quem diga que sim. O QI ocorre de maneira interna. Um colaborador de uma empresa fica sabendo de uma vaga e indica um amigo, um conhecido. Já o networking é externo, ocorre com os relacionamentos das pessoas, sejam pessoais ou profissionais. De qualquer modo, as duas formas são resultados de relacionamentos.

Segundo a Psicóloga e Diretora Técnica da Sinapsy Consultoria, que é especializada em recrutamentos e seleção, Leuza Medeiros “Networking é a capacidade de estabelecer conexões com pessoas ou grupos que têm os mesmos interesses que você. Se convencionou que seria voltado para o mundo corporativo, mas, na verdade, networking é tudo aquilo que a gente constrói ao longo da vida em termos de relacionamento”, explica Medeiros.

O networking, que em tradução livre significa rede de trabalho, tem dois princípios básicos, acrescenta a especialista: “O fundamento do networking é a reciprocidade. O benefício precisa ser mútuo. Para eu ter conexão com outra pessoa, outro grupo, eu preciso ter interesses semelhantes e os interesses têm que ser para ambas as partes.”

A construção de uma rede de reciprocidade começa cedo, ainda na escola e por toda a vida do ser humano, que vai se conectar com outras pessoas. Em determinados momentos, elas poderão fazer uma indicação ou mesmo montar um negócio juntas. O seu colega de escola hoje pode ser o presidente de uma empresa amanhã.

E para construir networking, o profissional precisa estar conectado também nas redes sociais e frequentar locais que possibilitem boas trocas profissionais, como os escritórios compartilhados.

“Pelo simples fato de as pessoas estarem no mesmo ambiente trabalhando, identificando outros parceiros ali, em um ambiente com o desenvolvimento de produtos e serviços, o poder de multiplicação das sinergias e indicações é enorme. O coworking é um espaço muito adequado para a formatação e a composição do networking”, ressalta Medeiros.

O Censo Coworking Woba 2023 mostrou que o primeiro motivo pelo qual empreendedores, empresários, profissionais liberais procuraram um escritório compartilhado é pela possibilidade de construção de networking, por isso o primeiro coworking de Manaus, Prooffice Escritórios Inteligentes, criou estratégias para facilitar a formação de redes de contatos no ambiente.

“O Networking acontece o tempo todo pelo fato de ter circulação intensa de clientes e clientes de clientes. Além disso, proporcionamos, uma vez por mês, um Happy Hour em nosso lounge para os clientes se conhecerem e fazerem negócios”, ressalta Carolina Cunha, sócia e gestora do coworking.

E como saber se você sabe fazer networking?

A especialista Leuza Medeiros sugere um exercício muito simples: faça uma lista de quantas pessoas hoje indicariam você para uma vaga de emprego. Depois anote quantas indicariam você pelo seu caráter, competência, pontualidade, assiduidade, pela qualidade do seu trabalho, pela qualidade das suas relações.

“As pessoas indicam a gente por um conjunto de coisas. A pessoa que vai indicar você precisa ter um certo poder, porque ele precisa ter credibilidade”, alerta a especialista.

“Quem não é visto não é lembrado” – Dicas para um networking de sucesso

Frequente lugares que podem gerar conexões, como escritórios compartilhados, palestras, seminários, eventos dentro da sua área de atuação;

É importante que você tenha um serviço ou um produto diferenciado e que possa ser recomendado pela sua rede;

Seja honesto, simpático, competente, acessível;

Vista-se de acordo com a ocasião, mas dentro do seu estilo.

Construir uma rede de relacionamentos exige algumas competências e para a especialista essa pode ser a habilidade mais importante a se desenvolver atualmente: “Porque sem rede, sem outras pessoas, sem contatos a gente não consegue se mover em nenhum tipo de espaço”, finaliza.

*Com informações da assessoria

