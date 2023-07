Prefeitura de Manaus promove webinar para reforçar cuidados com a saúde bucal na infância

Manaus (AM) – Em continuidade à programação do Julho Laranja, a Prefeitura de Manaus realiza, nesta sexta-feira, das 9h às 11h, o webinar “Prevenção e promoção em saúde bucal na primeira infância”, via Google Meet e também pelo Youtube. O tema será desenvolvido pela ortodontista Vanessa Caliri, que atua no Centro de Especialidades Odontológicas Leste (CEO) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Além de profissionais de saúde, a apresentação também será direcionada aos pais e aos demais envolvidos nos cuidados com as crianças para reforçar a importância de ações que vão desde a criação de uma rotina de escovação, adoção de uma alimentação saudável, uma vez que alimentos ricos em açúcar representam risco de surgimento de cáries, visitas periódicas ao dentista e outras medidas preventivas dos problemas bucais.

O webinar é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Manaus, por meio da Semsa, Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Construtora investe R$ 24 milhões para criação de bairro planejado na Ponta Negra, em Manaus

Amazonas registra 11 mil casos de dengue em sete meses

Procuradoria pede arquivamento de ação da CPMI contra Mauro Cid