Escola de Artes da Ufam abre inscrições para cursos de artes visuais e música

As inscrições estarão abertas até às 18h, do dia 26 de julho

Manaus (AM) – A Escola de Artes, programa de extensão vinculado à Faculdade de Artes da Ufam (Faartes), abriu inscrições nos cursos livres de Artes Visuais e Música do segundo semestre de 2023. As inscrições estarão abertas até às 18h, do dia 26 de julho, por meio do formulário https://forms.gle/pJyfb7LZ6wMHcdMx7.

Ao todo, a escola oferta 334 vagas, e as turmas serão preenchidas conforme a ordem da inscrição, com lista de espera. Todas as aulas serão ministradas no bloco da Faartes, no Setor Norte do Campus Universitário, bairro Coroado, em Manaus.

Os candidatos aos cursos de Violão Intermediário, Preparatório de Violão para o PSEMus e Piano Básico/Intermediário passarão por audição.

As especificações e condições de cada curso estão disponíveis no link: https://bit.ly/3rFXaGQ

Cursos

Artes Visuais

Criação e modelagem em cerâmica fria

Faixa etária: a partir de 14 anos

Vagas: 15

Iniciação ao desenho criativo para a melhor idade

Faixa etária: a partir de 40 anos

Vagas: 15

Iniciação ao processo criativo na arte

Faixa etária: a partir de 14 anos

Vagas: 20

Os segredos da aquarela

Faixa etária: a partir de 12 anos

Vagas: 15

Música

Flauta Doce

Faixa etária: a partir de 16 anos

Vagas: 20

Flauta transversal

Faixa etária: a partir de 16 anos

Vagas: 12

Percepção musical infantojuvenil

Faixa etária: de 9 a 13 anos

Vagas: 20

Piano intermediário

Faixa etária: a partir de 18 anos

Vagas: 9

Piano básico

Faixa etária: a partir de 18 anos

Vagas: 18

Preparatório de violão para o PSEMu

Faixa etária: a partir de 16 anos

Vagas: 10

Técnica vocal/coral

Faixa etária: a partir de 16 anos

Vagas: 40

Teoria e percepção musical I

Faixa etária: a partir de 16 anos

Vagas: 40

Teoria e percepção musical II

Faixa etária: a partir de 16 anos

Vagas: 40

Violão intermediário

Faixa etária: a partir de 15 anos

Vagas: 30

Violão básico

Faixa etária: a partir de 15 anos

Vagas: 30

