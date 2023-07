Braços e cabeça humana são encontrados em sacolas em rua de Manaus

Partes de um corpo humano foram encontrados dentro de sacolas plásticas em uma área de mata, no Conjunto Mário Andreazza, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, durante a noite de domingo (23).

De acordo com a polícia, um morador que fazia caminhada no local encontrou um braço jogado nas proximidades do conjunto e acionou a presença dos agentes de segurança.

Ao chegar no local, foram encontrados braços e uma cabeça humana. O Instituto Médico Legal (IML) removeu as partes encontradas do corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Mulher encontra partes de corpo esquartejado dentro de sacola em Manaus

Corpo esquartejado é encontrado em calçada no bairro Flores, em Manaus

Bilhete misterioso é encontrado próximo de corpo esquartejado em Manaus