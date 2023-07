Ida Silva lança campanha para presidência do Boi Garantido

Em um evento que reuniu dezenas de apoiadores, sócios e torcedores, neste sábado (22), Ida Silva lançou oficialmente sua campanha à presidência do Garantido. O lançamento aconteceu na Casa do Paulista, residência do saudoso torcedor encarnado Sandro Putnoki, na rua Armando Prado. Ida é a única mulher a disputar o cargo máximo da Associação Folclórica Boi – Bumbá Garantido (AFBBG).

Após uma carreata que cruzou as principais ruas da ilha, Ida reuniu os aliados e aliadas para falar de suas propostas e projetos para o Garantido. Entre um discurso e outro, Ida era interrompida por aplausos daqueles e daquelas que acreditam na sua plataforma de campanha.

Durante as noite foram apresentados as propostas, vídeo institucional e jingle da campanha. “Estou muito feliz com a adesão de tanta gente que acredita que juntos podemos fazer mais e o melhor pelo Garantido”, declarou a candidata.

De acordo com Ida Silva, sua candidatura é fruto da vontade de muitos que querem dar oportunidade a uma mulher. “Pela primeira vez na história, nós mulheres temos a chance de propor uma reconstrução na nossa casa, de arrumar nosso boi”, destacou.

Propostas e projetos

Segundo Edna Mendonça, aliada de primeira hora, a candidata reúne os melhores predicados. “Ida tem propostas como por exemplo: reconstruir o estatuto da associação e lutar pela construção do galpão próximo ao bumbódromo, além disso, a Ida tem uma visão sobre o artístico do boi e como fazer para reorganizar esse setor”, afirmou. “Ela é mulher, sabe como organizar o mundo ao seu redor. Não é a toa que gerencia sua empresa, sua casa e sua família. Só as mulheres têm essa capacidade”, sentenciou.

Lançamento em Manaus

O lançamento da campanha, em Manaus, será na Associação dos Servidores do Incra (Assincra), localizada no bairro do Aleixo. Membro do comitê de campanha e articulador do projeto eleitoral, Chico Holanda declarou. “Em Parintins mostramos a força da campanha da Ida, agora vamos levar a Manaus as propostas e projetos da mulher que escolheu o Muiraquitã das guerreiras Amazonas como símbolo de sua campanha”, adiantou. “A campanha à presidência do boi estava pautada em uma visão masculina, agora a Ida entrou no jogo e daqui para frente, teremos outra disputa. Será entre aqueles que não apresentam nada de novo contra a mulher de fibra, coragem e que tem propostas e projetos”, finalizou.

*Com informações da assessoria

