Em Manaus, Gandhicats Project realiza Mostra de Dança Urbanas dos alunos da companhia

Manaus (AM) – Com participação de itens oficiais do Boi Garantido e releituras das apresentações feitas pela companhia Gandhicats no Festival de Parintins 2023, a 2.ª Mostra do Gandhicats Project ocorre, neste sábado (5), a partir das 19h, no Teatro La Salle, situado na rua Tiradentes, S/N, Avenida Pedro Teixeira, 151 – Dom Pedro. Artes urbanas aprendidas por alunos e membros da companhia no primeiro semestre do ano vão compor o espetáculo.

Os 180 alunos, professores e equipe de produção irão participar do evento. Os itens oficiais do Boi Bumbá Garantido serão dividos: João Paulo Faria (Amo do Boi), Valentina Coimbra (Sinhazinha da Fazenda), Mara Souza e Orlan Bertrand (Mãe Catirina e Pai Francisco) vão se apresentar na mostra.

O correógrafo e diretor do Gandhicats, Gandhi Tabosa, conta que o objetivo da mostra é proporcionar aos alunos uma experiência de palco, grandes apresentações e possibilitar novos aprendizados por meio da dança. “Será um formato show e palco. Os alunos dançam para a família e os amigos e essa conexão é muito importante”, destacou Gandhi Tabosa.

“É legal para o público ver outro lado do Gandhicats, não só o lado companhia que se apresenta no Garantido, em Parintins. Ver o lado escola e da aprendizagem. Todo mundo pode se matricular no Gandhicats e fazer aula. Desde crianças de 5 anos em diante. O nosso grupo de artistas que vão subir no palco é muito diverso. O Gandhicats abraça muito essa diversidade de corpos, de gênero, sendo importante para o público que não conhece entender esse conceito Gandhicats escola”, salientou.

Preparação da companhia

Companhia Gandhicats participou do Festival de Parintins 2023 Foto: Divulgação

O professor da companhia Victor Venâncio explica que vem preparando seus alunos da turma iniciante desde o início das aulas.

“Venho passando várias bases das danças urbanas. Agora chegamos nessa reta final, onde a gente mostra o que estamos fazendo para levar para o palco. Para eles está sendo muita informação, ao mesmo tempo que muita gente está dançando pela primeira vez, subirá no palco pela primeira vez”, lembra.

“É tudo muito novo para eles. Os termos, os efeitos, até mesmo a sensação de estar na coxia, entrar e sair da coxia, então para eles vai ser uma grande descoberta. E simplesmente subir no palco. Tem adrenalina, Iluminação e eles ficam nervosos, mas assim, correograficamente eles estão indo muito bem, estão super empolgados, a energia será bem legal”, disse Venâncio.

Parintins no palco

Gandhi explica que o convite foi recebido com muita alegria pelos itens do Boi Garantido. O João Paulo entrará para fazer um verso especial “para o Gandhicats, em um estilo totalmente novo. As pessoas vão adorar. Orlan, Mara e a Valentina também vão se apresentar conosco. Será legal porque nessa ocasião poderemos apresentar para as pessoas que não puderam assistir em Parintins, o que preparamos para o festival. Agora, trazemos as danças e os itens para Manaus e consequentemente para o público daqui”, comemorou.

Informações do espetáculo e valores dos ingressos podem ser obtidas pelo Instagram da companhia @gandhicats.

