Feira de Cultura e Economia Criativa do Liceu de Parintins inaugura “Mirante do Bumbódromo” neste sábado

Parintins (AM) – O Bumbódromo de Parintins, complexo que representa a identidade cultural do município (distante 369 quilômetros de Manaus), vai receber a primeira edição da Feira de Cultura e Economia Criativa, a partir deste sábado (05/08). A programação inclui visitas guiadas, sessões de cinema, exposições e shows musicais no sétimo andar, no Mirante do Bumbódromo, que dispõe de uma vista panorâmica e privilegiada da cidade.

A feira será realizada das 15h às 20h, todos os sábados até o dia 25 de novembro. A iniciativa é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Amazonas e do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, unidade Parintins.

Segundo o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, a iniciativa celebra os 10 anos de atuação do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, no mesmo ano que o Bumbódromo completa 35 anos de fundação. “São dois marcos significativos na cultura do Amazonas que projetam o estado para o mundo, tanto por meio do Festival Folclórico de Parintins, quanto pelo reconhecimento ao talento do artista parintinense”, disse o secretário. “A feira promove o uso social do Bumbódromo como referência em arte e cultura, criando um ambiente favorável para fortalecer a troca de ideias em torno da geração de renda em Parintins”, destaca Apolo.

A diretora do Liceu do município, Andressa Oliveira, uma das principais entusiastas do projeto, acrescenta que a feira é um trabalho coletivo, fruto do amadurecimento das articulações entre empreendedores e fazedores de cultura parintinense. “Estamos cada vez mais conscientes de que juntos ficamos mais fortes. Nossos trabalhos são mais visibilizados e, dessa forma, todos saímos ganhando. Essa junção também atrai para as nossas iniciativas um público mais variado, o que agrega valor social aos projetos que desenvolvemos na secretaria de Cultura”, finaliza Andressa.

Programação

Durante todo o dia, acontece a Feira Cultural, que receberá 14 estandes para comercialização de produtos de artistas e empreendedores locais. Entre os itens estarão joias, produtos naturais, papelaria, entre outros artefatos.

Serão oferecidas visitas guiadas, percorrendo todos os espaços culturais do Bumbódromo, incluindo a arena de apresentação dos bumbás Caprichoso e Garantido e os murais “Brasil Futuro Ancestral”, de Pito Silva e o “Vitória da Cultura Popular”, da dupla Curumiz.

A programação contempla ainda as exposições “Bumbódromo 35 anos”, de curadoria de Diego Omar; “Filhos de Karú Sakaibê, o Povo que vem da Terra”, de Patrick Colares; “DiPapel”, Emerson José Brasil e “Nós”, Coletivo Parintins em Cores.

Para o público infantil, brincadeiras lúdicas, jogos, pintura artística e sessões de cinema, às 15h e 17h, no Cine Clube do Bumbódromo.

O evento oferece um espaço gastronômico com quatro estandes, sendo eles uma pizzaria artesanal, uma loja de doces, uma tacacaria e uma lanchonete. Os visitantes poderão comprar comidas e bebidas durante todo o evento.

E a partir das 16h, o Mirante do Bumbódromo recebe performances coreográficas dos alunos de Liceu, e da banda de músicos da escola de artes, além do show acústico de Paula Gomes, encerrando a noite a música do Grupo Ajuri.

