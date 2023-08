“Influência dos ícones da moda no mundo” é tema de ateliê de moda, em Manaus

Manaus (AM) – A influência dos ícones da moda no mundo é tema do Ateliê de Moda Alliance Française Manaus, promovido pela Aliança Francesa, das 14h às 17h, deste sábado (5). O investimento custa R$ 25,00 mais 1k de alimento não perecível que será destinado ao Lar das Marias.

Segundo o diretor da AF, Avelino Rodrigues, o Ateliê de Moda Alliance Française Manaus tem como público-alvo interessados na cultura francesa, estudantes de moda, artes, design e arquitetura.

“O ateliê irá abordar elementos característicos do período do rococó na França e sua influência na moda, em específico. Apresentando história e teoria da arte em seu primeiro momento, e a parte prática no segundo momento, onde os participantes irão esboçar uma produção de moda fundamentado neste período da história da arte”, adianta Rodrigues.

A atividade será conduzida pelo artista visual, curador e professor de arte, Paulo Holanda. Ele é doutorando em Artes Visuais na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mestre em Ciências Humanas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), licenciado em Artes Visuais pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

Os materiais usados no ateliê serão: tesoura, cola branca, papel A4 branco, revistas e jornais antigos.

Outras informações pelo (92) 99481-1643.

*Com informações da assessoria

