Setor primário: VII Feira de Agronegócios começa nesta quarta (9), em Manaus

Manaus (AM) – Começa nesta quarta-feira (9), a partir das 17h, a VII Feira de Agronegócios da Nilton Lins. O evento, o principal do setor primário no Amazonas, tem entrada gratuita e a expectativa de reunir 50 mil pessoas por dia, até o próximo domingo (13), no campus da instituição, com uma ampla programação que inclui de exposições de animais e cursos, a shows e torneios esportivos.

De acordo com o empresário e idealizador da Feira, Nilton Lins Júnior, um dos diferenciais do evento é promover a integração entre o empreendedorismo e novos negócios no segmento, com a sustentabilidade e a inovação tecnológica, por meio de uma ampla programação acadêmica que inclui 58 palestras e oficinas voltadas para o aperfeiçoamento, desenvolvimento e o incremento da cadeia produtiva.

“A feira nasceu atrelada a estes princípios em uma Universidade que ao longo de seus 35 anos de história, é pioneira em diversos setores de pesquisas, práticas ecologicamente corretas, socialmente justas e economicamente viáveis, inclusive por meio do suporte e incentivo a startups. O agro gera receitas e empregos, que podem ser potencializados no Amazonas de forma responsável com a economia criativa, novas tecnologias e responsabilidade socioambiental”, destacou Nilton Lins.

Expositores e torneios

Torneio de Hipismo na Nilton Lins Foto: Divulgação

Com mais de 230 expositores confirmados, a Feira de Agronegócios também tem uma série de atrações para as famílias e para quem busca opções diferentes de lazer, que incluem atrações culturais, shows e feira gastronômica com diversas opções.

Na área esportiva um dos destaques é o tradicional Torneio de Três Tambores, no sábado (12) e domingo (13), a partir das 16h, que irá distribuir R$ 50 mil em prêmios para as melhores competidores nas provas de velocidade e entrosamento, além do torneio de hipismo.

Para as crianças, o destaque da programação são os shows musicais da ‘Fazendinha da Zelda’, que será apresentado no palco principal da Feira nos dias 12 e 13, às 18h.

Shows

Ainda na parte musical, em todas as noites do evento, acontecerão três shows musicais de diversos estilos, como Lucas Salvador (dia 9), Jhansen Almeida e Afonso Cearense (dia 10), Douglas Santiago, Daniel Trindade e Uendel Pinheiro (dia 11), John Veiga (dia 12), e Jhansen Almeida e o Grupo Estrelas, no dia 13, entre outros grandes nomes.

“A Feira chega na sétima edição consolidada como o maior evento do setor primário no Estado e um dos principais da Região Norte. Teremos bancos, agências financiadoras e as principais empresas de insumos, maquinários e produtores rurais, mas também muitos fóruns e debates abertos ao público sobre como aumentar a produtividade com tecnologia, avanços técnicos e científicos, sem necessidade de expansão de novas áreas e com preservação ambiental e sustentabilidade”, acrescentou Nilton Lins Júnior.

