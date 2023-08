Corpo de Bombeiros atende 102 ocorrências de incêndios em residências na capital, neste ano

Com 26 atendimentos, julho foi o período com maior número de atendimentos

Manaus (AM) – O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atendeu, entre os meses de janeiro e julho deste ano, 102 ocorrências de incêndios em residências na capital. Os dados, que são do Centro de Operações Bombeiro Militar (Cobom), apontam o mês de julho como o período com maior número de atendimentos deste segmento, com 26 atendimentos.

“Esses dados reforçam a importância dos cuidados que precisamos adotar em nossos lares para evitar que os incêndios aconteçam, trazendo prejuízos materiais e humanos. Na maioria dos casos que nossas equipes atendem, o sinistro inicia em algo pequeno, que poderia facilmente ser evitado previamente”, destacou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Ximenes Muniz.

Dados

Conforme os dados do Cobom, dos 102 incêndios em residências atendidos e combatidos pela corporação, 12 foram no mês de janeiro, 14 em fevereiro, 14 no mês de março, 11 casos em abril, 12 em maio, 13 em junho e 26 no mês de julho, sendo este último o maior registro.

Em comparação ao ano anterior, 95 ocorrências de incêndios em imóveis residências foram atendidas pelas tropas do Corpo de Bombeiros em Manaus, no período entre janeiro e julho de 2022.

Prevenção

Para evitar que esse tipo de ocorrência aconteça, dicas simples podem ser adotadas pela população manauara como, por exemplo, desconectar da tomada equipamentos elétricos que não estejam em uso, manter as fiações elétricas em bom estado e nunca de forma clandestina e ficar atento a possíveis vazamentos de gás de cozinha. Em caso de sinistro, a população deve imediatamente acionar os bombeiros, por meio do número 193.

*Com informações da assessoria

