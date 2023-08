Feira de produtos regionais da ADS acontece nesta quarta-feira (16), em shopping de Manaus

Manaus (AM) – O Amazonas Shopping recebe, nesta quarta-feira (16); mais uma edição da Feira de Produtos Regionais, da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). O serviço foi inaugurado na última semana e vai acontecer todas as quartas-feiras, das 16h às 20h, no G1 do Edifício Garagem.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que a primeira semana da feira foi um sucesso e ultrapassou as expectativas do público.

“A adesão dos colaboradores das lojas, os visitantes do shopping e os moradores do entorno foi muito positiva. Estamos muito contentes”, destacou.

São 36 feirantes, divididos em produtores rurais, artesãos e comerciantes de economia solidária, que estarão semanalmente comercializando frutas, verduras, peixes, pães, mel, artesanatos, entre outros itens. No local também tem um espaço de café da tarde, com oferta de tapiocas, sanduíches, pamonha, banana frita, sucos, pastéis e salgados.

Segundo Ivanna Passos, a parceria com a ADS é uma maneira de fomentar a economia local, gerando renda aos feirantes. Em contrapartida, o público que visita o shopping tem acesso a alimentos de qualidade, frescos e produzidos na região.

*Com informações da assessoria

