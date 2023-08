No Brasil, corridas no 99Moto são 14 vezes mais seguras do que viagens de moto em geral

As corridas com passageiros feitas por meio do 99Moto, serviço de mobilidade em duas rodas da companhia, são pelo menos 14 vezes mais seguras do que viagens de moto feitas sem uso do aplicativo.

A conclusão é resultado da comparação, feita pelo aplicativo 99, entre a média de indenizações por acidentes com motocicletas pagas pelo seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) e os pedidos de cobertura feitos à seguradora parceira do app. Para que os dados fossem comparáveis, a média foi calculada por milhão de viagens feitas no país.

O número de pedidos de seguro no aplicativo em decorrência de acidentes com 99Moto é 93% menor do que as apólices pagas pelo DPVAT por milhão de viagens em motocicletas. Isso porque o DPVAT paga cerca de 57,7 indenizações por milhão de viagens em motocicletas, enquanto a 99 recebe uma média de 4,1 pedidos. Ou seja, existem 14 vezes mais pedidos de indenização, por milhão de corridas, em viagens de moto em geral do que em corridas do app.

O aplicativo conta com ferramentas de segurança, como compartilhamento de rota da viagem em tempo real para contatos de confiança, checagem e validação de cadastros, seguro contra acidentes e uma central de atendimentos 24h.

Como resultado desses esforços, mais de 99,99% das viagens realizadas pela 99 são finalizadas sem incidentes de segurança.

Transporte de passageiros por 99Moto

O 99Moto facilita a conexão entre passageiros e motociclistas, especialmente em locais que não são atendidos com segurança por outros veículos, como vias estreitas e/ou íngremes. De acordo com um levantamento da 99, mais de 60% das corridas com 99Moto são feitas em áreas de menor renda e fora das regiões centrais das cidades.

“O 99Moto segue em crescimento em todo o país e já repassou mais de R$1 bilhão em ganhos aos motociclistas parceiros no primeiro semestre deste ano, reforçando nosso compromisso de tornar o dia a dia dos brasileiros mais fácil e mais seguro com soluções de tecnologia”, afirma Igor Soares, diretor de Segurança e Negócios da 99.

O 99Moto também é utilizado como forma complementar ao transporte público, oferecendo acesso a terminais e estações para a integração com outros meios de transporte, cumprindo seu objetivo de democratizar o acesso à mobilidade.

*Com informações da assessoria

