Manaus contará com postos com GNV em todas as zonas da cidade

Manaus (AM) – Manaus terá oito pontos de fornecimento de Gás Natural Veicular (GNV), com a implantação de mais dois novos postos operando com o combustível. Com isso, passará a contar com a maior rede de abastecimento de GNV já instalada na capital, com pontos de fornecimento em todas as zonas da cidade. O trabalho é realizado pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás).

Para a ampliação da rede de distribuição de gás natural, o governador Wilson Lima anunciou, em fevereiro deste ano, um investimento de R$ 45 milhões para fomentar o gás natural como alternativa econômica no estado. A Cigás possui atualmente mais de 15 mil unidades consumidoras contratadas em diversos segmentos, incluindo o veicular. Isso contribui para o crescimento do sistema de fornecimento de GNV e facilita o acesso dos motoristas que optam por esse tipo de combustível.

“Esse avanço é resultado do trabalho que vem sendo promovido pelo Governo do Estado, por meio da Companhia de Gás do Amazonas, com o intuito de fomentar o segmento”, destaca o diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar.

O diretor técnico-comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, destaca o crescimento que o segmento de gás natural veicular vem apresentando no Amazonas, nos últimos anos. Segundo ele, a principal razão é a busca por parte dos motoristas de redução de gastos com combustíveis, pois o GNV apresenta-se como uma alternativa sustentável e economicamente mais atrativa em comparação com combustíveis líquidos.

“O gás natural tem diversas vantagens. A questão ambiental é extremamente relevante. Entre os combustíveis fósseis, o GNV tem menor grau de emissão de poluentes, além da economia para motoristas, taxistas, frotistas e motoristas de aplicativo, que tem, no combustível, seu principal custo variável. O gás natural é uma alternativa e um aliado na economia dessas famílias”, afirmou o diretor.

A economia pode chegar a 38%, levando em consideração as variáveis preço e rendimento, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre a comercialização de combustíveis no mercado local (período de 06 a 12 de agosto).

O taxista Edmilson Silva, 52, optou por aderir ao gás natural e não se arrepende.

“Você economiza diariamente usando o kit GNV. Estão abrindo novos postos com GNV, na Zona Leste, Zona Norte, nós já temos centro-sul, Zona Sul, Centro-Oeste, e é mais um ganho para a categoria que usa GNV”, destacou o taxista.

Além do incentivo ao aumento da frota de veículos convertidos a GNV, por meio da realização de campanhas, tornando dessa forma este mercado cada vez mais atrativo, outra frente de atuação da Cigás é a busca de empreendedores com interesse em criar infraestrutura de abastecimento de gás natural veicular em seus postos de combustíveis.

O gestor do grupo RDR, John Esteves, afirma que o gás natural está se destacando no mercado devido à sua aceitação, retorno comercial atrativo e economia. O grupo é detentor de um posto de combustível, que passou a operar recentemente com GNV em Manaus, e em breve terá outro, funcionando na Zona Leste.

“O gás natural se tornou uma alternativa mercadológica de boa aceitação, de bom retorno comercial e também de bom produto para quem está adquirindo. É econômico e não é suscetível à oscilação do mercado do combustível líquido”, enfatizou Esteves.

Novos postos com GNV

Um dos novos postos que passa a operar com GNV funcionará na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, na zona leste, sendo o primeiro localizado nesta região da cidade a comercializar o gás natural. O outro está situado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, ampliando para dois os pontos de abastecimento do combustível na Zona Norte de Manaus.

Em fase de preparação da infraestrutura interna, os postos já se encontram interligados ao sistema de distribuição de gás natural construído pela Cigás, que hoje possui 252 quilômetros de extensão. Recentemente, passou a funcionar, na avenida Mário Ypiranga (Zona Centro-Sul de Manaus), o sexto ponto de comercialização. Os demais estão localizados nas zonas oeste, sul, centro-sul e norte da cidade. Os endereços de todos os postos operando com GNV, atualmente, podem ser acessados na página www.cigas-am.com.br/gas-natural-veicular-gnv.

