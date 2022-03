Tropas da Rússia estão a 25 quilômetros de Kiev, capital da Ucrânia

A guerra entre russos e ucranianos continua, deixando mortos e feridos dos dois lados da fronteira. Neste sábado (12), a informação é de que as tropas da Rússia avançaram em direção a Kiev e agora estão a 25 quilômetros do centro da capital da Ucrânia.

Há pouco, os russos anunciaram que destruíram cerca de 3.500 infraestruturas ucranianas.

Do lado ucraniano, o presidente Vladimir Zelenky anunciou que já morreram mais de 12 mil soldados do lado russo.

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, garante que a cidade se preparou para defesa, reforçando os postos de controlo e o abastecimento, tanto de alimentos como de medicamentos.

Prefeito de Melitopol é sequestrado

Segundo o parlamento e o presidente ucranianos, o prefeito de Melitopol foi sequestrado nesta sexta-feira (11) por soldados russos que ocupam a cidade, localizada no sul da Ucrânia.

Segundo uma fonte do presidente da Ucrânia, ele foi detido quando se encontrava no centro de crises da cidade, para tratar de questões de abastecimento. “Hoje, em Melitopol, os invasores capturaram o prefeito da cidade, Ivan Fedorov. Um prefeito que defende com valentia a Ucrânia e os membros de sua comunidade”, destacou o presidente, Volodymyr Zelensky.

*Com informações de Agência Brasil

Edição: Leonardo Sena

