Por relacionamento com irmã de Neymar, Gabigol evita festas

Segundo informações, o atacante do Flamengo tem ido menos a festas por conta do retorno do romance

O ídolo do Flamengo, Gabigol, tem evitado ir a festas com amigos no Rio de Janeiro. Isso é o que diz o jornal Extra. O camisa 9 do Rubro-Negro, recentemente, reassumiu o romance com Rafaella Santos, que é irmã de Neymar.

“Ele está recusando tudo, ficando mais isolado e com ela nas folgas. Já tem um tempinho que eles voltaram”, disse uma fonte do Extra.

Nesta semana, Gabigol fez uma postagem em que aparece aos risos e carícias com a influencer de 26 anos, com a legenda “Tipo Coringa e Arlequina”, em referência ao casal de vilões do Batman, que têm um relacionamento conturbado nos quadrinhos e filmes.

A própria Rafaella fez questão de confirmar o retorno do relacionamento. Nos stories do Instagram, a irmã de Neymar postou uma foto ao lado do jogador e escreveu: “Para os curiosos de plantão, estamos de volta”, além de um emoji de risada.

Gabigol e Rafaella iniciaram o relacionamento em 2015, quando o atacante ainda estava no Santos. Desde então, foram pelo menos três términos, sendo o mais recente em agosto de 2020, e algumas polêmicas, como veto em série e “treta” com o cunhado Neymar.

O atacante entra em campo neste sábado, em partida válida pelo Campeonato Carioca, contra o Bangu. O encontro acontece no Maracanã, às 18h30 (horário de Manaus) e deve contar com a presença especial de Rafaella nas arquibancadas.

*Com informações de UOL

Edição: Leonardo Sena

