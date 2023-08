Desafios de fazer campanha política tem soluções na Amazônia, avaliam especialistas

Manaus (AM) – A ‘Imersão de marketing político’ trouxe para os profissionais de Manaus a ampliação técnica com referência em atuar estrategicamente na campanha eleitoral, principalmente no Amazonas. No próximo ano acontece o período eleitoral com mais de 6 mil pré-candidatos espalhados pelo Brasil, que vão concorrer entre prefeitos e vereadores.

O evento abordou no último sábado (19), a humanização política nas redes sociais, produção audiovisual na prática e neuromarketing, também trabalhou a mente dos participantes com o ‘marketing de guerrilha’ para os que vão atuar diretamente com os candidatos no interior do Estado.

A especialista em gestão de negócios, Alessandra Reis, apresentou durante o evento um trailer da produção de seu documentário chamado ‘Politik’, que trata dos desafios de fazer comunicação na Amazônia.

“O documentário surgiu de uma ideia quando comecei a viajar muito para os municípios do Estado, trabalhando apenas em campanhas de mulheres. Nesse período passei a documentar todo o trabalho, presenciando a realidade em campo. Um dos momentos mais desafiadores para quem faz comunicação política nesses lugares, é a falta de acesso à internet, dificultando ainda mais a conscientização popular quanto a importância que há um representante público. O documentário vem para agregar conhecimento e poder ajudar os que ainda não tem experiência nos interiores” , explica.

Já o mestre em neuromarketing, Markinhos Marques, foi mentor da principal campanha de vacinação do Ministério da Saúde, para o combate contra a pandemia da covid-19, mencionou que no Amazonas os obstáculos são difíceis, mas há soluções imediatas.

“Os desafios são muito grandes na Amazônia, onde os rios são nossas ruas. O marketing de guerrilha é a grande sacada para o povo que vive realmente na nas áreas ribeirinhas do Amazonas. Para chamar atenção da população há adereços essenciais que precisam ser usados como fogos de artifício e material de rua. Existe também a possibilidade de barqueatas, porque as pessoas usam carreatas e motociatas, essa seria algo que pode alcançar ainda mais quem não tem acesso à internet” , pontua.

Para o produtor audiovisual, Sérgio Oliveira, que até hoje realizou 56 campanhas eleitorais, destacando o Senador do Acre, Randolfe Rodrigues e o prefeito de Macapá, Antônio Furlan, avalia que o Amazonas vive o seu melhor momento para conquistar e inovar de forma estratégica na política.

“O Estado do Amazonas obviamente tem as suas particularidades. Uma terra riquíssima com história extraordinária, sem contar a construção cultural admirável. A Amazônia vive um momento novo, diferenciado, é importante para que no próximo pleito traga ao eleitor a sensibilidade da sua história, enfatizando as raízes e a sobrevivência esteja prescrita em programas de governos a serem apresentados para população” , afirma.

Interesse

A empresária Jaqueline Guedes, é idealizadora da imersão de marketing, que teve a participação de mais de 60 profissionais de comunicação do Amazonas, aponta a ausência de uma comunicação mais especializada no Estado, por falta de cursos e aperfeiçoamentos com profissionais de nível Nacional.

“Decidi promover esse encontro para impactar através de conhecimento outras pessoas, porque sempre me via em eventos em São Paulo, em vários outros lugares, com oportunidade e na maioria das vezes apenas somente eu era representando o Amazonas” , conta.

A percepção da comunicadora foi também de gerar oportunidade não apenas de conhecimento, mas garantir que os profissionais possam ter melhorias em suas rendas, de forma mais técnica.

“Abri uma empresa onde consiga levar conhecimento especializado, absorvido por meio de grandes comunicadores e profissionais de nível Nacional. A nossa terra tem dificuldade de garantir congressos que possam dar esse acesso, este é o outro motivo que existe a Empower, uma empresa exclusiva de eventos corporativos e marketing, com a presença de palestrantes importantes e de peso” , finaliza.

*Com informações da assessoria

