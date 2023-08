Manaus (AM) – As previsões do Climatempo apontaram que Manaus registraria sensação términa de 49ºC durante a tarde desta quarta-feira (23), com pico às 14h. Segundo o órgão, o calor intenso é provocado pelo fenômeno ‘El Niño’, que atinge a maioria do país nessa época do ano.

A equipe do Em Tempo foi às ruas de Manaus para verificar como os manauaras estão lidando com as altas temperaturas que assolam a região amazônica, já que no último domingo (20), a capital amazonense registrou o dia mais quente do ano, com 37,4ºC.

A vendedora autônoma Francisca Pereira, que trabalha no Centro de Manaus há mais de cinco anos, contou que sentiu a elevação da temperatura, mas até o momento, não sentiu o aumento da venda de água mineral.

“Até agora está normal, não teve o fluxo de pessoas a mais, não mudou nada ainda. Hoje eu saí atrasada, mas coloquei o boné, coloquei duas blusas, e sempre procuro ficar em baixo de árvore, na sombra”, contou.

Apesar de Manaus estar ambientada ao calor amazônico, na opinião da vendedora, Manaus está mais quente em relação aos anos anteriores.

“Está mais abafado, esse calor, tem horas que fica mais abafado, vem o vento, mas está muito mais quente, sem dúvida”, disse Francisca.

Para ajudar a controlar a temperatura, Pereira acredita que ainda existem alternativas para driblar o calor registrado em Manaus.

“Eu gosto muito de árvore. Nossa capital deveria ser mais arborizada, cuidar mais nesse sentido, e não ficar podando todo o tempo as árvores. Também deveriam ter bebedouros, pois nem todo mundo tem condições de vir ao Centro e comprar água”, pontuou a autônoma.

Já a professora Marcelle Sanches, a proteção contra o sol é essencial para prevenir doenças e aumentar a imunidade do corpo.

“Eu uso um protetor solar, mas roupas de manga comprida eu não consigo ainda, mas com certeza, bastante protetor solar, que protege contra o câncer de pele, além de manchas”, reiterou Marcelle.

Assim como Francisca, Marcelle também acredita que Manaus precisa fortalecer alternativas para enfrentar o aumento da temperatura.

“Primeiro, arborização. Acredito que arborização ajudaria muito a diminuir o calor. Ao invés de priorizar estacionamento, plantar mais árvores. Bebedouro também, espalhados pelo Centro de Manaus”, finalizou Sanches.

Leia mais

Manaus terá sensação térmica de 49ºC nesta quarta

Tá quente! Calor extremo atrai moradores e turistas para os flutuantes de Manaus

Anitta compara clima da Coreia do Sul com o de Manaus: ‘Mesma umidade e calor’