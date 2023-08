Davi Lucca não vai morar com o Neymar na Arábia Saudita

A influenciadora Carol Dantas nega, em suas redes sociais, os boatos de que estaria de mudança para a Arábia Saudita com Davi Lucca, seu filho com o jogador Neymar.

Nos stories do Instagram, Carol explicou que eles estão no país árabe apenas para comemorar o aniversário de 12 anos de Davi perto do pai, já que esse é um hábito deles desde o nascimento do menino.

“Está todo mundo perguntando no direct se vamos morar aqui. Não, não moraremos aqui. Estamos aqui só até o aniversário do Davi, mas eu já tenho que voltar para minha casa. Já já começa o ano letivo lá em Barcelona, então, tenho que terminar de organizar as coisas deles de escola. Nós gostamos de estar sempre juntos para comemorar a vida do Davizinho e é isso que vamos fazer”, explicou ela.

A influenciadora mora em Barcelona, na Espanha, com o marido, Vinícius Martinez, e os dois filhos, Davi e Valentim, de 3 anos.

O jogador Neymar oficializou a mudança para o país do oriente médio na última semana, após ser contratado pelo time de futebol Al Hilal. Nos stories do Instagram, Bruna Biancardi, namorada do craque, desabafou sobre algumas adaptações culturais que está tendo que fazer, principalmente nas roupas, e sobre as dificuldades de look já que está grávida de Mavie.

“Sobre a roupa: pelo que eu entendi, estrangeiros não precisam usar véus na cabeça e a gente precisa cobrir os ombros e joelhos por respeito. É uma coisa difícil pra mim, porque estou grávida e nem tudo fica bom”, declarou Bruna.

*Com informações da CNN

