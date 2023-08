Ataque a tiros deixa um morto e duas pessoas feridas em bar de Manaus

Adolescente de 15 anos está entre as vítimas

Manaus – Um ataque a tiros deixou um homem morto e outros duas pessoas feridas durante a madrugada desta quinta-feira (24), em um bar localizado na travessa Tiradentes, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Paulo Augusto, foi assassinado com 14 tiros no momento em que criminosos entraram no bar e abriram fogo contra clientes. Uma adolescente de 15 anos e um homem identificado como Francisco Guerra Batista, de 42 anos, também foram feridos.

Francisco levou dois tiros no pescoço e tórax e precisou ser encaminhado com urgência para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, no bairro Compensa. A adolescente ficou ferida em um dos pés e também foi socorrida.

Após o crime, militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local e isolaram a cena de crime até a chegada da Polícia Civil e perícia criminal.

Os atiradores usaram revólveres calibre 380 para executar o crime. Ainda não se sabe o que pode ter motivado o ataque. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

O corpo de Paulo, vítima assassinada, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

