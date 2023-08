MC Marcinho será velado neste domingo (27)

O MC Marcinho, que morreu neste sábado (26), será velado no domingo (27), no Cemitério da Penitência, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro. A cerimônia ocorrerá das 10h às 13h na capela ecumênica 1 do cemitério vertical.

Depois, às 13h, ocorrerá uma cerimônia de despedida reservada apenas a familiares e amigos. Às 14h, o corpo será encaminhado para cremação.

Marcio André Nepomuceno Garcia faleceu aos 45 anos. Ele estava internado desde o dia 27 de junho, com quadro de insuficiência cardíaca e renal, e chegou a ser acometido por uma infecção generalizada. No dia 22 de agosto, familiares haviam pedido por doação de sangue para o cantor.

A situação chegou a ficar mais crítica quando o funkeiro teve o seu nome retirado da fila de transplantes de órgãos. O motivo foi que, pelas regras do Sistema Nacional de Transplantes, o receptor tem que ter condições mínimas para suportar uma cirurgia e receber o órgão, e MC Marcinho não se encaixava mais nessa lista.

No dia 14 de agosto, MC Marcinho chegou a receber ‘coração artificial’. No entanto, dias depois desse procedimento, ele não resistiu e faleceu.

*Com informações do IstoÉ

